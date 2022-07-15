بوتين يكرّم اثنين من أبرز العلماء لمساهمتهما بتطوير لقاحات كورونا

كرّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اثنين من أبرز الأكاديميين الروس لمساهمتهما الكبيرة في تطوير لقاحات لمكافحة فيروس كورونا.

وأشارت قناة "360tv" على تليغرام إلى أن بوتين منح وسام "بيروغوف" أحد أبرز الأوسمة الروسية للأكاديمي الروسي ومدير مركز "تشوماكوف"، أيدار إيشموخاميتوف، كما منح هذا الوسام لرئيس مركز "فيكتور" الطبي، رينات ماكسوتوف، وذلك للجهود التي بذلها مركزهما في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

وكان أيدار إيشموخاميتوف مدير عام مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي قد أشار العام الماضي إلى إن لقاح "كوفيفاك" المضاد لكوفيد الذي صممه المركز، أثبت فعاليته ضد سلالة "دلتا" لفيروس كورونا.

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يشار إلى أن لقاح "كوفيفاك" الروسي، هو الثالث في ترتيب التسجيل بعد لقاحي "سبوتنيك V" و"أبيفاك كورونا". وقد سجل رسميا في روسيا يوم 20 فبراير العام الماضي، وتم إطلاق الإنتاج الصناعي في نهاية مارس 2021، فيما دخل هذا اللقاح ميدان التداول المدني في موسكو في الأول من يونيو من العام الفائت.

المصدر: وكالات روسية