طبيب روسي يدحض أوهاما شائعة عن السرطان

دحض الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أوهاما شائعة عن أمراض السرطان وطرق علاجها في روسيا.





ويشير مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إلى أن ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان في السنوات الأخيرة، يعود إلى تطور الأجهزة والمعدات الطبية وطرق التشخيص وكذلك بفضل التقدم الحاصل في الرعاية الصحية.

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ويضيف: يظهر الألم عند المصاب بالسرطان في مراحل متأخرة. لذلك تعتبر الأمراض السرطانية خطرة لعدم ظهور أعراضها مبكرا.

وقال،"لذلك يدعو الأطباء دائما، إلى إجراء فحوصات طبية سنوية. لأن الشخص لا يشعر بالسرطان عندما يكون بحجم حبة الخشخاش، مع أنها تتكون من عشرات آلاف الخلايا السرطانية.

ويضيف: كلما علم الشخص بأنه مصاب بالسرطان مبكرا، تزداد فرص شفائه كثيرا.

ويقول، "حاليا يظهر العلاج الكيميائي نجاحا مذهلا في علاج السرطان. وتوجد حاليا أدوية لم تكن موجودة في السابق. وهذا يشير إلى تطور كبير في هذا الفرع من فروع الطب".

ويشير مياسنيكوف إلى أن البعض يعتقد أن علاج السرطان في الدول الأخرى أفضل مما في روسيا.

ووفقا له، ممكن القول إن هذا كان صحيحا في السابق. أما الآن فإن علاج السرطان في روسيا وفي الدول المتقدمة الأخرى عمليا متماثل من ناحية الأجهزة والعقاقير المستخدمة ونسب الشفاء. بالإضافة إلى أن العلاج لمواطني روسيا مجاني، وباستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

المصدر: نوفوستي