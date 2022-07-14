تحذير عاجل مع مزاعم أن "كوفيد" يمكنه البقاء حيا لمدة شهر بعد تبريده أو تجميده!

زعمت دراسة جديدة أن فيروس "كوفيد-19" قد يكون قادرا على البقاء على قيد الحياة لمدة شهر في كل من اللحوم والأسماك المبردة والمجمدة.

وقررت خبيرة الصحة العامة البروفيسورة إميلي بيلي، من جامعة كامبل وزملاؤها، التحقيق في المدة التي قد يستمر فيها فيروس كورونا على اللحوم المجمدة بعد حالات تفشي "كوفيد-19" في جنوب شرق آسيا التي حدثت دون أي انتقال مجتمعي. وأوضحت بيلي أن التقارير تشير إلى أن منتجات اللحوم المعبأة، التي تم إنتاجها في المناطق التي ينتشر فيها SARS-CoV-2، يمكن أن تكون مصدر الفيروس.

وأجرى الباحثون في دراستهم تجارب شملت أربعة أنواع مختلفة من اللحوم أو الأسماك - لحم البقر والدجاج ولحم الخنزير والسلمون.

وتم تقطيع كل نوع من أنواع اللحوم إلى قطع صغيرة جُرّعت بـ 100 ميكرولتر من فيروسات بديلة مخففة تستخدم بروزات مشابهة لتلك الموجودة في SARS-CoV-2.

وشملت هذه المواد phi 6، عاثية الحمض النووي الريبي المغلفة بالدهون، واثنين من فيروسات كورونا الحيوانية - فيروس التهاب الكبد الوبائي وفيروس التهاب المعدة والأمعاء المعدية.

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وبعد ذلك، قام الباحثون بتخزين عينات من المنتجات المصابة في كل من درجة حرارة الثلاجة والمجمد - على وجه التحديد 4 درجة مئوية و-29 درجة مئوية.

وخزّنت العينات لمدة 0 أو 3 أو 7 أو 14 أو 30 يوما.

وقالت بيلي: "على الرغم من أنك قد لا تخزن اللحوم في الثلاجة لمدة 30 يوما، يمكنك تخزينها في الفريزر لفترة طويلة.

وجدنا حتى أنه يمكن زراعة الفيروسات بعد تلك المدة الزمنية".

وأوضح الفريق أن المعدل الدقيق للبقاء يعتمد على البديل الفيروسي ودرجة حرارة التخزين.

وأضافوا: "لكن بشكل عام، نجت الفيروسات لفترات طويلة من الزمن بتركيزات عالية في كل من درجات الحرارة المبردة والمجمدة".

وأوضحت بيلي أن النتائج مهمة لأن فيروس SARS-CoV-2 قادر على التكاثر داخل الأمعاء وكذلك في الجهاز التنفسي.

وخلص الباحثون إلى أن: "قدرة البدائل الفيروسية لـ SARS-CoV-2 مثل Phi 6 وفيروسات كورونا الحيوانية على البقاء على قيد الحياة بدرجات متفاوتة على بعض منتجات اللحوم والأسماك عند تخزينها في الثلاجة أو المجمدة تعتبر اكتشافا مهما ومثيرا للقلق. وهناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لمنع تلوث الأطعمة وأسطح تجهيز الأغذية وأيدي العمال وأدوات تجهيز الأغذية مثل السكاكين. ويجب معالجة نقص أو عدم كفاية التطهير لهذه الأطعمة قبل التعبئة والتغليف".

ونُشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة Applied and Environmental Microbiology.

المصدر: إكسبريس