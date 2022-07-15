أدوية لا تنصح منظمة الصحة العالمية باستخدامها في علاج "كوفيد-19"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها لا توصي باستخدام عقاري كولشيسين وفلوفوكسامين في علاج الحالات الخفيفة والمتوسطة الشدة لمرض "كوفيد-19".

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وجاء في بيان المنظمة، "لا ينصح باستخدام عقار فلوفوكسامين (Fluvoxamine) المضاد للاكتئاب، وعقار كولشيسين (Colchicine) المستخدم في علاج النقرس، وفي علاج الحالات الخفيفة والمتوسطة لمرض "كوفيد-19" لأنه لا توجد معلومات وأدلة كافية تؤكد على أنهما يحسنان حالة المرضى، وقد يكون كلاهما ضارا".

ولم يحدد خبراء منظمة الصحة العالمية الأدوية التي يجب استخدامها في علاج الحالات الشديدة من "كوفيد-19" بسبب نقص المعلومات أيضا.

ويشير خبراء المنظمة، إلى أن التوصية بشأن عقار فلوفوكسامين تستند إلى بيانات ثلاث دراسات علمية عشوائية شملت أكثر من 2000 مريض. وبالنسبة لعقار كولشيسين، فتعتمد على بيانات سبع دراسات شارك فيها أكثر من 16000 مريض.

المصدر: نوفوستي