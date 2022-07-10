نظام كيم كاردشيان الغذائي قبل حفل "Met Gala" تسبب لها بالتهاب المفاصل الصدفي

كشفت كيم كارداشيان أن النظام الغذائي الذي كانت تتبعه قبل حفل Met Gala قد أصابها بالتهاب المفاصل الصدفي.

وأوضحت نجمة تلفزيون الواقع في لقاء مع مجلة Allure أنها عادة تتبع نظاما غذائيا نباتيا لكنها اتبعت نظاما جديدا لمدة ثلاثة أسابيع قبل الحفل، وشمل ذلك تناول اللحوم.

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قالت كاردشيان : "ظهرت الصدفية على جسدي وأصبت بالتهاب المفاصل الصدفي ، لذلك لم أستطع تحريك يدي حقا، كان علي أن أذهب إلى أخصائي أمراض الروماتيزم الذي وضعني على الستيرويد، لقد ألمني ذلك حقا".

وتحدثت كارداشيان أيضا عن الجدل الدائر حول فقدان وزنها قبل حفل Met Gala لتتناسب مع ثوب مارلين مونرو الشهير "Happy Birthday" الذي اقترضته لهذه المناسبة.

وارتدت مارلين مونرو الفستان الشفاف في عام 1962 عندما غنت للرئيس جون إف كينيدي في عيد ميلاده الخامس والأربعين، نظرًا لعدم إمكانية تغيير الفستان البالغ من العمر 60 عاما، كشفت كارداشيان لمجلة Vogue أنها فقدت 16 رطلا في ثلاثة أسابيع من أجل ارتدائه في Met Gala.

واعتبرت كاردشيان أن النظام الغذائي الذي اتبعته غير صحي ولا تنصح أحد، وخصيصا متابعيها، باتباعه، لأنها عانت من مضاعفاته.

وردا على الانتقادات التي طالتها قالت كاردشيبان :" لا أرى انتقادات للآخرين عندما فقدوا وزنهم بسبب الأدوار، فهم يُعتبرون عباقرة لمهنتهم".

المصدر:independent