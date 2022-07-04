وزارة الصحة: روسيا توفر حاجتها من اللقاحات ضد الحصبة والنكاف من مصادر محلية

قال أليكسي كوزنتسوف مساعد وزير الصحة الروسي، إنه يتم شراء اللقاحات ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية في روسيا بشكل مركزي، من مصنع محلي، وتتم تلبية الحاجة بالكامل.

في وقت سابق، ذكرت الأنباء أن شركة MSD الصيدلانية الأمريكية، أبلغت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، بأنها ستوقف إنتاج وتوريد لقاحات ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية إلى روسيا، رغم أن القانون يفترض الإبلاغ عن ذلك مسبقا - قبل عام على الأقل.

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وأضاف مساعد الوزير: "لن يكون لهذا الأمر أي تأثير سلبي على توافر اللقاحات في بلادنا. يتم تطعيم الأطفال ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية في إطار جدول التطعيم الوطني. يتم شراء الكميات اللازمة من اللقاح مركزيا من شركة محلية روسية، وبفضل ذلك تتم تلبية الحاجة بالكامل".

وأوضح أن التطعيم ضد جدري الماء يتم ضمن جدول التطعيم حسب المؤشرات الوبائية. ونوه كوزنيتسوف بأن هناك العديد من اللقاحات ضد هذا المرض من منتجين مختلفين في السوق، وهو ما يضمن توفير المكيات المطلوبة.

المصدر: نوفوستي