الصحة العالمية تكشف عن ارتفاع كبير في إجمالي عدد الإصابات بجدري القردة في العالم

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، بأن عدد الإصابات المؤكدة بجدري القردة في العالم تجاوز 3,2 ألف.

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وقال في خطاب ألقاه في مراسم افتتاح جلسة لجنة الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية حول وضع جدري القردة: "منذ أكثر من 6 أسابيع تلقت منظمة الصحة العالمية إخطارا بوجود مجموعة من 3 حالات من جدري القردة في بريطانيا دون أي سفر خارج حدودها. ومنذ ذلك الوقت تلقينا بيانات عن أكثر من 3200 حالة إصابة مؤكدة ووفاة واحدة من 48 دولة".

وأضاف أنه في البلدان التي تم تسجيل الإصابات بجدري القردة فيها حديثا، تحدث الحالات في الأصل بين الرجال الذين لديهم اتصالات "مثليي الجنس".

ومع ذلك أشار إلى أن انتقال العدوى من شخص مصاب إلى شخص آخر مستمر أيضا وربما يتم التقليل من شأنه، داعيا لدراسة آلية انتقال مرض جدري القردة في نيجيريا حيث نسبة النساء المصابات أعلى بكثير مما هي عليه في الدول الأخرى.

المصدر: نوفوستي