مصر.. مجدي يعقوب يتحدث عن اكتشاف لطبيب مصري ساهم في تقليل نسبة الوفيات

قال جراح القلب العالمي مجدي يعقوب، إن الاهتمام بالتوعية بأخطار ارتفاع معدل الكوليسترول مهم جدا لتسببه في تصلب الشرايين وأمراض القلب بما يسبب الوفاة.

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وأضاف يعقوب، خلال حواره مع برنامج "مساء DMC"، مساء الأربعاء، أن هناك طبيبا مصريا تخرج في قصر العيني اسمه نبيل صيدة اكتشف جزيئة تؤثر على مستوى الكوليسترول في الدم.

وذكر جراح القلب العالمي أن هناك شركات كثيرة في العالم تعمل على هذا الاكتشاف باستخدام علم الجينات لتخفيض معدل الكوليسترول في الدم.

وأشار يعقوب إلى أن اكتشاف الطبيب المصري يخفض معدل الكوليسترول بنسبة 50% خلال شهور، بما يقلل من أمراض القلب ونسبة الوفيات.

وأوضح أن الجينات والسمنة تؤثر بنسبة 99% من زيادة نسب الكوليسترول في الجسم، وهذا أمر خطير جدا. لافتا إلى أن الإصابات في مصر وارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم أكثر من المواطنين في الخارج، ويمكن أن يكون سبب ذلك العامل الوراثي والجينات.

المصدر: دي إم سي