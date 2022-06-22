طبيب روسي يحذر من مخاطر شرب الكحول أثناء الرحلات الجوية

أعلن الدكتور سيرغي فولغا، كبير أطباء الوحدة الطبية بمطار شيريميتوفو في موسكو أن تناول المشروبات الكحولية أثناء الرحلات الجوية، يمكن أن يسبب نوبات هلع.

إقرأ المزيد



ويشير فولغا، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه حتى جرعة صغيرة من الكحول يمكن أن تسبب نوبة هلع.

ويقول، "تسبب جرعات الكحول الصغيرة جفاف الجسم، وأثناء الرحلة الجوية تزيد من الجفاف، بسبب عامل الطيران، الذي يعتبر عاملا إضافيا سلبيا، والجفاف بدوره يسبب عدم الراحة والانزعاج وسوء الحالة الصحية. لذلك فإن الشخص الواقع تحت تأثير الكحول في ظروف غير مريحة، يمكن أن يشعر بنوبات هلع، ويتصرف بصورة غير طبيعية".

المصدر: نوفوستي