ارتفاع قياسي بإصابات جدري القردة في كندا

ارتفعت حالات الإصابة بجدري القردة في كندا إلى 168 حالة وتم التعرف على الحالات في مقاطعة كيبيك.

وأبلغت وزارة الصحة الكندية الأسبوع الماضي عن 112 حالة بينهم 141 شخصا، في مقاطعة كيبيك، و21 في أونتاريو، و4 في ألبرتا و2 في كولومبيا البريطانية.

وتم اكتشاف الحالات الأولى للمرض في منتصف مايو في مونتريال، ثم أفادت وزارة الصحة أن غالبية المصابين كانوا من مثلي الجنس، ولم يكن هناك خطر من انتقال العدوى الجماعية للسكان.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن جدري القردة مرض فيروسي نادر ينتشر بشكل رئيسي في المناطق النائية وسط وغرب إفريقيا، وقرب الغابات الاستوائية الممطرة.

المصدر: وكالة تاس