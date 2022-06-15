 
مباشر

منظمة الصحة العالمية ترغب في تغيير اسم مرض "جدري القردة"

الصحة

منظمة الصحة العالمية ترغب في تغيير اسم مرض
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t8fy

ترغب منظمة الصحة العالمية في تغيير اسم مرض جدري القردة في أقرب وقت، وذلك بعد تقارير علمية تحدثت عن عدم دقة الاسم الحالي.

إقرأ المزيد
علماء من بيلاروس يطورون اختبار
علماء من بيلاروس يطورون اختبار "بي سي إر" لتشخيص جدري القردة

وكان أكثر من 30 عالما من مختلف البلدان قد كتبوا في وقت سابق خطابا دعوا فيه المجتمع الطبي إلى إعادة تسمية المرض.

 واعتبر هؤلاء العماء المختصون أن الاسم الحالي غير دقيق، مذكرين بأن منظمة الصحة العالمية توصي بتجنب أسماء المناطق والحيوانات في أسماء الأمراض.

يذكر أن مرض جدري القردة الذي انتشر مؤخرا في عدة دول في مختلف القارات، عبارة عن عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضا بين البشر. وفي العادة يكون المرض خفيفا، ويتعافى معظم المصابين في غضون أسابيع قليلة، ولكن قد يعاني البعض من مضاعفات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا