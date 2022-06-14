الصحة العالمية تبحث تصنيف "جدري القرود" بوصفه "حالة طوارئ دولية"

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستعقد اجتماعا طارئا الأسبوع المقبل لتحديد إن كانت ستصنّف تفشي جدري القردة عالميا على أنه حالة طوارئ صحية عامة تستدعي قلقا دوليا.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، للصحافيين إن "تفشي جدري القردة غير عادي ومقلق.

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وأضاف: "لهذا السبب، قررت عقد اجتماع للجنة الطوارئ بموجب القواعد الصحية الدولية الأسبوع المقبل، لتقييم إن كان هذا التفشي يمثّل حالة طوارئ صحية تثير القلق دوليا".

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع يوم 23 من الجاري.

المصدر: "أ ف ب"