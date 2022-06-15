لعب الصغار مع أقرانهم في مرحلة الطفولة المبكرة يقلل من خطر المشكلات العقلية لاحقا

توصلت دراسة من جامعة كامبريدج إلى أن اللعب مع الأصدقاء في مرحلة ما قبل المدرسة يقلل من مخاطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية لاحقا.

وبحسب مركز أبحاث بيدال في جامعة كامبريدج، تبني لعبة الأقران الناجحة المهارات المعرفية الأساسية في المجالات الاجتماعية والتنظيم الذاتي، والتي بدورها تساعد الأطفال على تكوين شبكات علاقات عالية الجودة بين الأقران.

أظهر بحث جديد أن الأطفال الذين يتعلمون اللعب بشكل جيد مع الآخرين في سن ما قبل المدرسة يميلون إلى التمتع بصحة نفسية أفضل مع تقدمهم في السن، وتقدم النتائج أول دليل واضح على أن "القدرة على اللعب بين الأقران" ، والقدرة على اللعب بنجاح مع الأطفال الآخرين ، لها تأثير وقائي على الصحة العقلية.

قام الباحثون في جامعة كامبريدج بتحليل البيانات من حوالي 1700 طفل، تم جمعها عندما كانوا في سن الثالثة والسابعة، أولئك الذين يتمتعون بقدرة أفضل على لعب الأقران في سن الثالثة أظهروا باستمرار علامات أقل على ضعف الصحة العقلية بعد أربع سنوات، وكانوا يميلون إلى انخفاض النشاط المفرط وأبلغ الآباء والمعلمون عن مشاكل سلوكية وعاطفية أقل وكانوا أقل عرضة للدخول في شجار أو خلافات مع الأطفال الآخرين.

وبحسب البحث كان الارتباط صحيحا بشكل عام حتى عندما ركز الباحثون على مجموعات فرعية من الأطفال الذين كانوا معرضين بشكل خاص لخطر مشاكل الصحة العقلية، كما تم تطبيقه عند التفكير في عوامل الخطر الأخرى للصحة العقلية مثل مستويات الفقر أو الحالات التي عانت فيها الأم من ضغوط نفسية خطيرة أثناء الحمل أو بعده مباشرة.

تشير النتائج إلى أن منح الأطفال الصغار الذين قد يكونون عرضة لمشاكل الصحة العقلية الوصول إلى فرص مدعومة جيدا للعب مع أقرانهم، على سبيل المثال، في مجموعات اللعب التي يديرها متخصصون في السنوات الأولى، يمكن أن يكون وسيلة لفائدة صحتهم العقلية على المدى الطويل بشكل كبير.

قالت الدكتورة جيني جيبسون، من مركز اللعب في التعليم والتنمية والتعلم (PEDAL) في كلية التربية بجامعة كامبريدج: "نعتقد أن هذا الاتصال موجود لأنه من خلال اللعب مع الآخرين، يكتسب الأطفال المهارات اللازمة لبناء صداقات قوية مع تقدمهم في السن وبدء المدرسة، حتى لو كانوا معرضين لخطر الإصابة بسوء الصحة العقلية، فإن شبكات الصداقة هذه ستنجح في كثير من الأحيان ".

أضاف الطالب في PEDAL والمؤلف الأول في الدراسة الدكتور فيكي ييران جاو: "ما يهم هو جودة لعب الأقران، وليس كميته الألعاب مع الأقران التي تشجع الأطفال على التعاون، أو الأنشطة التي تعزز المشاركة، سيكون لها تأثير إيجابي كبير".

واستخدم الباحثون بيانات من 1676 طفلا في دراسة النمو في أستراليا، والتي تتتبع تطور الأطفال المولودين في أستراليا بين مارس 2003 وفبراير 2004، وتتضمن سجلا قدمه الآباء ومقدمو الرعاية، عن مدى جودة لعب الأطفال في سن الثالثة.

شمل ذلك أنواعا مختلفة من لعب الأقران، بما في ذلك الألعاب البسيطة، ومسرحية تخيلية الأنشطة الموجهة نحو الهدف والألعاب التعاونية مثل لعبة الغميضة.

تم استخدام مؤشرات لعب الأقران الأربعة هذه لإنشاء مقياس "قدرة لعب الأقران" القدرة الأساسية للطفل على التعامل مع أقرانه بطريقة مرحة.

قام الباحثون بحساب قوة العلاقة بين هذا المقياس والأعراض المبلغ عنها لمشاكل الصحة العقلية المحتملة فرط النشاط، والسلوك، والمشاكل العاطفية ومشاكل الأقران في سن السابعة.

ثم قامت الدراسة بتحليل مجموعتين فرعيتين من الأطفال ضمن المجموعة الكلية، كان هؤلاء الأطفال ذوي "التفاعلية" العالية (الأطفال الذين يكون من السهل جدا عليهم الانزعاج ويصعب تهدئتهم في مرحلة الطفولة)، والأطفال الذين يعانون من "المثابرة" المنخفضة (الأطفال الذين كافحوا من أجل المثابرة عند مواجهة مهمة صعبة) وبحسب الدراسة ارتبطت هاتان السمتان بضعف نتائج الصحة العقلية.

وعبر مجموعة البيانات بأكملها ، أظهر الأطفال الذين يتمتعون بقدرة أعلى على لعب الأقران في سن الثالثة باستمرار علامات أقل على صعوبات الصحة العقلية في سن السابعة. لكل وحدة زيادة في قدرة اللعب مع الأقران في سن الثالثة ، انخفضت النتيجة المُقاسة للأطفال لمشكلات فرط النشاط في سن السابعة بنسبة 8.4٪ ، ومشكلات السلوك بنسبة 8٪ ، والمشكلات العاطفية بنسبة 9.8٪ ، ومشكلات الأقران بنسبة 14٪. تم تطبيق هذا بغض النظر عن العوامل المربكة المحتملة مثل مستويات الفقر وضيق الأم ، وما إذا كان لديهم فرص وفيرة للعب مع الأشقاء والآباء أم لا.

وبحسب النتائج ربما يكون الرابط الثابت بين لعب الأقران والصحة العقلية موجودا لأن اللعب مع الآخرين يدعم تطوير ضبط النفس العاطفي والمهارات الاجتماعية المعرفية، مثل القدرة على فهم مشاعر الآخرين والاستجابة لها، وهي أمور أساسية لبناء صداقات مستقرة ومتبادلة،

وتشير الدراسات بشكل عام إلى أنه كلما كانت الروابط الاجتماعية للشخص أفضل كانت صحته العقلية أفضل، وبالنسبة للأطفال يؤدي المزيد من الروابط الاجتماعية أيضا إلى إنشاء حلقة حميدة، حيث تؤدي عادة إلى المزيد من الفرص للعب بين الأقران.

واقترحت الدكتورة جيبسون التركيز على منح الاطفال فرصا أفضل للقاء أقرانهم واللعب معهم، وحث الوالدين على الاهتمام بهذه التفاصيل.

المصدر:medicalxpress