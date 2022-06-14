الإعلان عن حصيلة المصابين بجدري القردة في ألمانيا

أفاد معهد روبرت كوخ اليوم الثلاثاء بأن 229 حالة إصابة بجدري القردة سجلت في ألمانيا حتى 14 يونيو في 11 ولاية من أصل 16 ولاية فيدرالية.

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وجرى التأكيد على أن المعلومات حول حالات الإصابة تم إرسالها إلى المعهد من قبل الإدارات الصحية الإقليمية، وكانت أول حالة إصابة بشرية مؤكدة بجدري القردة في ألمانيا قد اكتشفت في 20 مايو.

يشار إلى أن جدري القردة عبارة عن عدوى فيروسية نادرة تنتقل أيضا بين البشر. وفي العادة يكون المرض خفيفا، ويتعافى معظم المصابين في غضون أسابيع قليلة، ولكن قد يعاني البعض من مضاعفات.

وأشارت وكالة الشؤون الصحية إلى أن جدري القردة لا يعتبر عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ولكن يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب.

المصدر: نوفوستي