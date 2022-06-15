دراسة تحدد أربعة مكملات غذائية للحفاظ على بشرة نضرة

حددت دراسة جديدة أربعة مكملات غذائية يمكن أن تعزز ترطيب البشرة، مما يساهم في جعلها أكثر حيوية ونضارة وأقل تجاعيد.

ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة Frontiers in Nutrition أن مكملات الكولاجين والسيراميد والهيالورونان والبروسيانيدين قد تساعد في توفير الترطيب الكافي للبشرة.

وأجرى الباحثون مراجعة منهجية وتحليل تلوي "العمليات التي تجمع نتائج الأبحاث السابقة حول الموضوع، وتدرس النتائج عبر دراسات مختلفة" لـ 66 تجربة.

ووجدوا أن المكملات الأربعة المذكورة "أثبتت فعاليتها" في ترطيب البشرة، وأوصت الدراسة أيضا بمكملين أخريين وهما بكتيريا حمض اللاكتيك وأستازانتين، ولكن لم تكن الأدلة كافية اتجاهما.

تقول مستشارة التغذية كاثي سيجل :" يمكن بدلا من تناول هذه المكملات، أن تنظر إلى نظامك الغذائي بشكل عام"، مضيفة أن التركيز على الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية "هو أفضل بداية"عند التفكير في"الحفاظ على بشرة صحية واستعادتها. "

ويجمع عدد من المتخصصين في التغذية على أن اتباع النظم الغذائية المتكاملة قد تكون أفضل من التركيز على المكملات الفردية.

"وجدت هذه الدراسة آثارًا مفيدة للعديد من المكملات الغذائية. في حين أن هذا قد يكون كذلك ، أميل إلى اتباع نهج الغذاء أولاً" ، ليزا يونغ ، دكتوراه ، RDN ، مؤلفة كتاب أخيرًا كامل ، وأخيراً سليم ، وعضو في مجلس الخبراء الطبي لدينا ،

تقول الدكتورة ليزا يونغ عضو مجلس الخبراء الوطني : "اتبع نظاما غذائيا صحيا، وحافظ على رطوبتك، ومارس نظافة الجلد الصحية، قد تساعد المكملات الغذائية ولكننا لا نعرف التأثيرات طويلة المدى أو التفاعلات مع الأدوية".

المصدر:eatthis