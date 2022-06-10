خبراء أمريكيون: حالات الإصابة بجدري القردة أصبحت صعبة للتشخيص

أفادت مراكز الرقابة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة بأن حالات جدري القردة التي يتم تسجيلها حاليا صعبة للتشخيص، حيث لا تظهر بالضرورة الأعراض العادية للمرض.

وقالت مديرة المراكز روشيل والينسكي: "اطلعنا على حالات خفيفة للإصابة بجدري القردة وفي مناطق محددة من الجسد أحيانا، ما يختلف عن الأعراض التقليدية التي تم رصدها في البلدان التي وفد منها في غرب إفريقيا الوسطى".

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وأضافت أن ذلك يثير القلق حول أن بعض الحالات قد لا يتم رصدها وتشخيصها، داعية الكوادر الطبية والسكان بشكل عام للحذر.

وحذرت من أن أعراض جدري القردة قد تكون مماثلة لأعراض بعد الأمراض المنقولة جنسيا، وقد تتسبب بتشخيص خاطئ.

وأكدت أن الولايات المتحدة سجلت 45 إصابة بجدري القردة حتى الآن، مع مضاعفة عدد الحالات خلال أسبوع. ولم تسجل هناك أي حالة وفاة بسبب المرض.

وحسب معطيات المراكز الأمريكية، فإنه تم تسجيل نحو 1300 حالة إصابة بجدري القردة في العالم حتى 9 يونيو الجاري.

المصدر: فرانس برس