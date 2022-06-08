نوع من اللحم يمكن أن يخفض ضغط الدم في "أسابيع"!

يعد ارتفاع ضغط الدم مقدمة لمشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية. ولحسن الحظ، يمكن أن تؤدي بعض التدخلات الغذائية إلى انخفاض مستويات ضغطك.

وفي حين أن الأطعمة المليئة بالبوتاسيوم معروفة بقدرتها على خفض ضغط الدم، فقد حدد بحث جديد نوع اللحوم التي يمكن أن تكون فعالة أيضا.

وبالنظر إلى أكثر من 70 دراسة، وجد فريق بحث من الصين أن الأسماك الزيتية المليئة بالأوميغا 3 يمكن أن تشهد انخفاضا في مستويات ضغط الدم لديك. وعلاوة على ذلك، يمكنك رؤية هذه النتائج في غضون 10 أسابيع فقط.

واقترحت المراجعة، التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن تناول شريحة سلمون واحدة يوميا يمكن أن يحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

ووجدت الدراسة أن تناول ثلاثة غرامات من أحماض أوميغا 3 الدهنية على أساس يومي يمكن أن يقطع الارتفاع في 10 أسابيع.

وللحصول على هذا الجزء من أوميغا 3، تحتاج إلى تناول حوالي 120 غراما من سمك السلمون يوميا.

وإذا لم تكن من محبي السلمون، يمكن أن تساعد الأسماك الزيتية الأخرى، بما في ذلك الماكريل والتونة.

وبعد فحص 70 دراسة شملت 5000 مشارك، نظر الباحثون في العلاقة بين أوميغا 3 وضغط الدم: نوعان من أنواع الأوميغا 3 الرئيسية هما حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA).

وحلل الباحثون كيف تؤثر هذه الأحماض الدقيقة على ارتفاع ضغط الدم.

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واستهلك الأشخاص الخاضعون للدراسة كميات مختلفة من الأحماض الدهنية لمدة 10 أسابيع في المتوسط ​، وتشير النتائج إلى أن أولئك الذين تناولوا غرامين إلى ثلاثة غرامات من حمض أوميغا 3 الدهني DHA وEPA شهدوا انخفاضا في ضغط الدم.

وكان متوسط ​​الانخفاض 2 مم من الزئبق (mmHg) في كل من الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي.

وإذا لم تكن على علم، فسيتم قياس ضغط الدم كرقمين بوحدة mmHg.

وعلاوة على ذلك، شهد أولئك الذين عانوا من ارتفاع ضغط الدم أكثر من ضعف الانخفاض. وأوضح الدكتور شينغي لي، معد الدراسة، أن البالغين يمكن أن يعانوا من انخفاض "متواضع" في ضغط الدم من تناول أجزاء إضافية من الأسماك. وأحد الأسباب التي تجعل الأحماض الدهنية قوية جدا هو قدرتها على إرخاء جدران الشرايين وتنظيم تقلص هذه الجدران.

وبحكم التعريف، يصف ارتفاع ضغط الدم قوة الدم طويلة المدى ضد جدران الشرايين والتي تكون عالية بما يكفي لإحداث مشاكل صحية في نهاية المطاف. لذا، فإن استرخاء الشرايين يمكن أن يساعد.

كما أشارت دراسات أخرى إلى أن أوميغا 3 قد تساعد في التحكم في ضغط الدم والوقاية من مشاكل القلب. وتوصي NHS الجميع بتناول حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيا، بما في ذلك جزء واحد من الأسماك الزيتية.

وعندما يتعلق الأمر بالأسماك الزيتية، فمن المؤكد أن تلتزم بحصة واحدة لأن "الأسماك الزيتية عادة ما تحتوي على مستويات أعلى من الملوثات من الأنواع الأخرى من المأكولات البحرية".

وإذا كنت تتبع نظاما غذائيا نباتيا يستبعد الأسماك، فقد شارك فريق البحث أنه يمكنك أيضا الحصول على الفوائد من خلال مكملات أوميغا 3.

وبالطبع، يُنصح بمراجعة الطبيب المختص قبل الإقدام على أي إجراء فردي.

المصدر: إكسبريس