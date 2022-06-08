علماء سيبيريا يعالجون القطط والكلاب من السرطان بطريقة مبتكرة

استطاع العلماء من مدينة نوفوسيبيرسك في غرب سيبيريا شفاء القطط والكلاب من مرض السرطان بواسطة مصدر نيوتروني مسرّع.

وهذه، حسب الخبراء، هي أول تجربة في العالم على الثدييات الكبيرة الحية.

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وتمكن المتخصصون من جامعة "نوفوسيبيرسك" بالتعاون مع زملائهم من معهد "بودكر" للفيزياء النووية من شفاء 15 كلبا وقطا من الأورام الخبيثة باستخدام طريقة جديدة لعلاج السرطان، وهي العلاج البوروني النيوتروني. وأعلن المكتب الصحفي لمعهد الفيزياء النووية أن حالة الحيوانات تحسنت.

يذكر أن العلاج البوروني النيوتروني عبارة عن تكنولوجيا تهدف إلى تدمير انتقائي للخلايا السرطانية الخبيثة التي تتراكم في نظير البورون، ويتم إشعاعها بتيار من النيوترونات. وقد أظهرت هذه الطريقة فاعلية في التجارب الخاصة بعلاج سرطان الدماغ وأنواع أخرى من الأورام الخبيثة، التي فشلت الطرق التقليدية في علاجها.

وأجريت التجربة فقط على الحيوانات ذات الأورام العفوية. وقبل بدء الإشعاع، تم حقن القطط والكلاب بعقار ينقل إلى أجسامها جرعة من البورون، ثم تم غمرها في نوم سبّبته المخدرات، ثم تم تثبيتها تحت مسرّع وإشعاعها لمدة ساعتين. وبعد انتهاء العلاج، قام موظفو المختبر والأطباء البيطريون بتقييم ديناميكيات الأورام ومواصفات حالة الحيوانات المشاركة في التجربة باستخدام التصوير المقطعي والاختبارات المتكررة.

وجاء في التقرير الطبي أن حقن القطط والكلاب جرى باستخدام عقار يحتوي على البورون، وتم إشعاعها بمصدر نيوتروني مسرع ، وبعد ذلك سُجل تراجع الورم وتحسن الحالة العامة للحيوانات. وهذه هي أول تجربة في العالم على الأجسام الحية للثدييات الكبيرة باستخدام مثل هذا المسرّع، وهي خطوة جدية نحو التجارب السريرية على البشر .

وأضاف المكتب الصحفي للمعهد أن التفاعلات البيولوجية والعلاجية للأورام الخبيثة لدى الحيوانات الأليفة قد تشبه تفاعلات الأنسجة البشرية، على عكس أجسام القوارض الصغيرة.

وقال مؤلف الدراسة ورئيس مختبر الطب النووي، فلاديمير كانيجين، إن تجارب مماثلة ربما ستجرى في المستقبل على الأرانب والخنازير. وهي مرحلة إلزامية لإدخال التكنولوجيا في الممارسة الطبية.

المصدر: تاس