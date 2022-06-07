كيف تساعد دهون البطن على شفاء العظام بشكل أسرع؟!

يمكن للخلايا الجذعية من دهون البطن إصلاح العظام وتسريع تعافي المرضى بعد جراحة استبدال الركبة.

واكتشف العلماء أن الخلايا الجذعية - وهي مواد الجسم الخام لإصلاح نفسها - يمكن تحويلها إلى خلايا عظمية عن طريق ضربها بموجات صوتية لمدة عشر دقائق فقط يوميا لمدة خمسة أيام، وفقا لمجلة Small.

ويمكن بعد ذلك استخدام هذه الخلايا الجديدة لإصلاح العظام.، من المساعدة في تأمين استبدال مفاصل الركبة وزراعة الأسنان، إلى جراحة العمود الفقري وعيوب العظام.

ولا تلتئم العظام دائما من تلقاء نفسها. ووفقا لدراسة أجريت عام 2019 في مجلة Frontiers in Cell and Developmental Biology، فإن واحدا من كل عشرة كسور لن يصلح نفسه دون مساعدة.

وتستخدم الخلايا الجذعية بالفعل لتسريع الشفاء؛ يمكنها تحسين أو استبدال أو تجديد الأنسجة والأعضاء التالفة - ما يسمى بهندسة الأنسجة. وهذا لأنه، في ظل الظروف المناسبة في الجسم أو في المختبر، ستنقسم الخلايا الجذعية لتشكيل خلايا "ابنة" يمكن برمجتها بعد ذلك لتتطور إلى أنواع معينة من الخلايا، مثل الدم أو الجلد.

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ومع ذلك، ثبت أن تكوين الخلايا العظمية من الخلايا الجذعية أمر صعب. إن العدد الهائل من الخلايا الجذعية المطلوبة لتنمية خلايا عظمية كافية - "عدة ملايين"، وفقا للباحثين - يجعلها مشكلة.

كما أن حصاد هذه الخلايا وتنميتها يستغرق وقتا طويلا جدا، وفي كثير من الحالات يتم أخذ الخلايا الجذعية من نخاع عظم المريض، وهو إجراء مؤلم للغاية.

ويتغلب النهج الجديد باستخدام الموجات الصوتية على هذه المشاكل. ويمكن أن تنمو الخلايا العظمية الجديدة بسرعة، في غضون أيام بدلا من أسابيع، ودون الحاجة إلى جراحة مؤلمة لاستخراجها من نخاع العظام.

وفي الدراسة، قام باحثون في جامعة ملبورن في أستراليا بتعريض الخلايا الجذعية المأخوذة من الأنسجة الدهنية البشرية إلى ترددات مختلفة من الموجات الصوتية لمدة عشر دقائق يوميا لمدة خمسة أيام.

ووجدوا أن 10 ميغا هرتز حفزها على أن تصبح خلايا عظمية، والتي أنتجت بعد ذلك الكولاجين - وهو بروتين يوفر هيكلا لينا في العظام ومفتاحا لإصلاح العظام.

ومن غير الواضح بالضبط كيفية قيام الموجات الصوتية بهذا الأمر، لكن إحدى النظريات هي أنها تكسر أغشية الخلايا الجذعية لإحداث التغييرات التي تحولها إلى خلايا عظمية.

ووجدت الدراسة أن العلاج كان فعالا أيضا على الخلايا الجذعية الموجودة في دم الحبل السري.

وقالت الدكتورة آمي جيلمي، كبيرة الباحثين التي قادت الدراسة، إن النتائج لديها "إمكانات قوية" لجراحة استبدال المفاصل وإصلاح العظام.

وقالت "إن الموجات الصوتية تقطع وقت العلاج المطلوب عادة لتحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا عظمية لعدة أيام. وهذا النهج الجديد لديه إمكانات قوية لعلاج الخلايا الجذعية قبل أن نغطيها بزرع [للمساعدة في تثبيت استبدال المفصل في مكانه] أو حقنها مباشرة في الجسم لهندسة الأنسجة [لتنمية عظام جديدة]".

وتعليقا على البحث، قال مايك ماكنولاس، استشاري جراحة العظام في مستشفيات جامعة ليفربول: "هذا مثير جدا للاهتمام. إن استخدام الموجات الصوتية على الخلايا الجذعية التي يمكن حصادها بسهولة أكبر وبألم أقل له إمكانات هائلة للمساعدة في علاج الأشخاص الذين يعانون من كسور صعبة.

المصدر: ديلي ميل