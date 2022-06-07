ممارسة الرياضة تعزز فعالية علاج السرطان

اكتشف علماء أمريكيون من كلية غروسمان الطبية بجامعة نيويورك، أن النشاط البدني يزيد من فرص الشفاء من السرطان بنسبة 50 بالمئة.





وتشير مجلة Cancer Cell، إلى أن الباحثين اكتشفوا أن ممارسة الرياضة ، تساعد كثيرا وتعزز فعالية علاج السرطان.

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وتضيف، درس الباحثون خلال هذه الدراسة بيانات 75 مريضا مصابا بسرطان البنكرياس. وطلبوا من مجموعة منهم ممارسة تمارين القوة لمدة ساعة، والتمارين الهوائية مدة ساعة ونصف الساعة في الأسبوع قبل خضوعهم للعملية الجراحية لإزالة الورم الخبيث. والمجموعة الثانية بقيت تمارس نمط حياتها المعتاد.

واتضح للباحثين، أن أفراد المجموعة الذين كانوا نشيطين بدنيًا لمدة ستة أسابيع كان معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات أعلى بنسبة 50 في المائة مقارنة بالمجموعة الثانية.

ووفقًا للباحثين، يمكن أن تزيد التمارين البدنية من مستوى تأثير العقاقير وتزيد من فرص بقاء المصابين بالسرطان على قيد الحياة.

ويذكر أن علماء جامعة كارولينا الشمالية في غرينسبورو، أعلنوا في أبريل 2022 أن النشاط البدني يؤثر إيجابيا في خطر مضاعفات السرطان، حيث اتضح لهم أن التمارين الرياضية تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة الهزال (الدنف) بنسبة 60 بالمئة.

المصدر: لينتا. رو