أخصائية نفسانية روسية تتحدث عن أفضل الألوان لورق الجدران في غرفة الأطفال

قالت الأخصائية النفسية للأطفال، ناتاليا ناوموفا، إن تزيين غرفة الطفل ليس بالمهمة السهلة.

وقدمت الأخصائية نصائح حول ألوان ورق الجدران المثالية سيكون لها تأثير إيجابي على الطفل.

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وقالت:" من المستحسن إعطاء الأفضلية للألوان الخفيفة والهادئة."

واللون الأخضر يهدئ الطفل، ويبعث اللون الأصفر على الفرح، أما اللون الأزرق فيُهدي الأمل.

لكن اللون الأحمر والبرتقالي يعطيان، حسب الأخصائية، إحساسا بالتوتر. والأسود والبني يساعدان في الاكتئاب، لذلك من الأفضل تجنب تلك الألوان كيلا تضغط على نفسية الطفل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون في غرفة الأطفال الأكبر سنا، طاولة للدروس، أما الأطفال الأصغر سنا فيجب أن تتوفر في غرفتهم سجادة للألعاب.

فيما يتعلق برفوف الألعاب يجب توزيعها حتى يتمكن الطفل من جمع أمتعته وترتيبها بنفسه.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا