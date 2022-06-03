أفضل المواد الغذائية لصحة الدماغ

اكتشف علماء من جامعة شرق إنجلترا (University of East Anglia) أن تناول العنبية حادة الخباء بانتظام، يحسن الذاكرة وينشط الدماغ.

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وتشير مجلة Frontiers in Nutrition، إلى أنه ضمن إطار هذه التجربة تابع الباحثون على مدى 12 أسبوعا مجموعة من 60 متطوعا تتراوح أعمارهم من 50 إلى 80 عاما، تضمن نظامهم الغذائي العنبية حادة الخباء (Cranberry) مجففة مجمدة.

واستنادا إلى اختبارات القدرات المعرفية قبل وبعد التجربة، توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن ثمار العنبية حادة الخباء تحسن الذاكرة العرضية وكذلك نشاط الدماغ.

ويشير ديفيد فازور المشرف على التجربة، إلى أن نتائج هذه الدراسة واعدة جدا. ولكن لا نعلم ما إذا كانت العنبية حادة الخباء تحمي الجسم من أمراض الأعصاب الخطيرة.

Globallookpress Harald Theissen/imageBROKER.com

ويقول، "نتائج هذه الدراسة مشجعة، خاصة إذا اخذنا بالاعتبار، أن العنبية حادة الخباء تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا من تحسين الذاكرة ونشاط الدماغ. والآن علينا أن نحدد ما إذا كان لها نفس التأثير في الأشخاص الذين يعانون من أمراض عصبية تنكسية".

وينصح الباحثون بإضافة الثمار الأخرى والمكسرات والسبانخ إلى جانب العنبية حادة الخباء إلى النظام الغذائي.

المصدر: نوفوستي