خبير تغذية يحدد مادة غذائية تسرّع الشيخوخة

حذر الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، مدير معهد سمارا لبحوث علم التغذية والعلاج الغذائي، من قدرة أصابع السلطعون على تسريع شيخوخة الجسم.

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وحذر الخبير في حديث لراديو "سبوتنيك" من أن جميع الأطعمة التي خضعت لمعالجة معمقة، بما فيها أصابع السلطعون تحتوي على أصباغ ومحسنات النكهة وإضافات غذائية أخرى. وقد أظهرت نتائج الدراسات العلمية، أن هذه المواد الكيميائية يمكنها تحفيز الأمراض المرتبطة بالتقدم بالعمر و"شيخوخة" الجسم.

ويقول، "أصابع السلطعون مثل النقانق والصوصج ومواد أخرى تنسب إلى الأطعمة التي خضعت لمعالجة معمقة. وقد أظهرت نتائج دراسات علمية، أن هذه الأطعمة تسرع شيخوخة الجسم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والأورام".

ووفقا له، يجب عدم تناول هذه الأطعمة يوميا. لأن عدم الإفراط بتناولها ، يسمح بتجنب عواقبها السلبية للجسم.

ويقول، "لكي يتمكن الجسم من تطهير نفسه من الآثار السلبية لهذه الأطعمة، يجب أن تفصل فترة زمنية كافية بين وجبة وأخرى. وبالنسبة لأصابع السلطون لا ينصح بتناولها أكثر من 1-2 مرة في الأسبوع".

المصدر: نوفوستي