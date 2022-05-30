طبيب روسي: أوبئة تظهر بغض النظر عن أقوال بيل غيتس

علّق طبيب المناعة الروسي وأخصائي الأمراض المعدية الخطيرة، فلاديسلاف جيمتشوغوف، على تصريحات أدلى بها مؤسس شركة "مايكروسوفـت الأمريكية بيل غيتس.

الذي تنبأ بأن تشهد البشرية في الـ20 عاما القادمة جائحة جديدة.

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وأعاد طبيب المناعة إلى الأذهان أنه حتى في القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين، واجهت البشرية فيروس نقص المناعة والإيدز، والتهاب الكبد "سي" ظهرت من تلقاء نقسها بغض النظر عن بيل غيتس.

وقال:" كان بيل غيتس على حق، لذلك أريد التأكيد بأن الجميع يعرف أي أمراض معدية جديدة ظهرت في فترة جيلنا والأجيال اللاحقة. وأهمها بالدرجة الأولى هو فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. ولم نعرف عنه شيئا، لكنه ظهر، ثم أتى التهاب الكبد الوبائي" سي "، ومرض "الفيالقة"، وما إلى ذلك، وعددها عشرات الفيروسات، وحتى اخترع العلماء مصطلحا جديدا "عدوى متكررة" قد تم القضاء عليها مثل الجدري الذي لم يسجل على مدى 50 عاما، ودار الحديث عنه الآن فجأة وهناك توقعات بعودته مجددا".

يذكر أن بيل غيتس كان قد أعلن أن البشرية ستشهد في الـ20 عاما القادمة وباء جديدا، ولم يستبعد الملياردير أن تظهر العدوى في مختبر أحيائي. أما الإرهابيون فسينشرونها، حسب غيتس، في مختلف أنحاء العالم.

بينما قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، إن بلدا ما يمكن أن يصنع على الأرجح تلك العدوى وليس الإرهابيين، كما توقع غيتس.

المصدر: لايف