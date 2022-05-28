طبيب روسي: رعشة اليدين قد تشير إلى مرض خطير

أعلن الدكتور بافل براند ، أخصائي طب الأعصاب، أن رعشة اليدين تسببها عوامل مختلفة. فمتى لا تستحق رعشة اليدين القلق ومتى يجب استشارة الطبيب فورا؟





و يشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن اليدين ترتعش عند الجميع، وهذه حالة طبيعية. ولكن هناك حالات مرضية.

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ويقول، "هناك رعشة فسيولوجية. أي أن اليدين ترتعشان لدى كل شخص على خلفية الحالات التي تنذر بالخطر، وتتطلب القيام بأفعال دقيقة مصحوبة بالخوف أو حمل ثابت خلال فترة طويلة. هذه مسألة طبيعية، لذلك لا تحتاج إلى علاج".

ويضيف، ولكن يمكن أن تكون الرعشة ناجمة عن اضطراب وظيفة أحد أجزاء الدماغ، المخيخ مثلا.

ويقول، "هناك رعشة مرتبطة بتلف المخيخ، تزداد عند الاقتراب من شيء ما. فمثلا تحت تأثير الكحول في الدماغ، يحصل تلف حاد في المخيخ، وتظهر لدى الشخص رعشة مخيخية".

ويشير الأخصائي، إلى أن رعشة اليدين قد تكون أحد أعراض مرض باركنسون (مرض الرعاش)، وهذا مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي.

ويضيف، ولكن رعشة اليدين ليست مرتبطة دائما بأمراض الجهاز العصبي. فقد تكون من أعراض تلف شديد في الكبد. لذلك ينصح باستشارة الأخصائي إذا تكررت الرعشة 2-3 مرات خلال فترة زمنية قصيرة.

ووفقا له، تحدث رعشة اليدين أحيانا نتيجة تناول أدوية معينة، وحينها يجب على الطبيب استبدالها.

المصدر: نوفوستي