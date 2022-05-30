دراسة تكشف عن "آثار خطيرة" للعيش في منطقة شديدة التلوث!

وجدت دراسة جديدة أن العيش في منطقة بها مستويات عالية من تلوث الهواء يزيد من خطر وفاة الشخص من جميع الأسباب، ما يبرز أهمية التحكم في جودة الهواء حول العالم.

ووجد فريق بحث دولي يضم ممثلين من جامعة كولورادو وجامعة هارفارد، والبرازيل وكوريا الجنوبية، أن الأمريكيين الأكبر سنا يعانون من أكبر مخاطر تعرض حياتهم للقتل بسبب الهواء الملوث.

ولا يقتل التلوث الناس بشكل مباشر، بل إنه يضر بصحتهم العامة ويجعلهم عرضة لتطور مجموعة متنوعة من الحالات - مثل مشاكل الرئة والدماغ والقلب التي قد تؤدي في النهاية إلى الوفاة.

وتعد الآثار المترتبة على هذه الدراسة واسعة النطاق، حيث وجد تقرير لمنظمة الصحة العالمية (WHO) من أبريل أن 99% من البشر على الأرض يتنفسون الهواء الملوث كل يوم.

واستخدم الباحثون، الذين نشروا النتائج التي توصلوا إليها يوم الثلاثاء في JAMA Network Open، بيانات من المركز الوطني للإحصاءات الصحية من عام 2010 إلى عام 2015 لإنشاء ملف تعريف للجسيمات لكل منطقة مخصصة للتعداد السكاني تقريبا في أمريكا.

وغالبا ما يُعتبر مستوى الجسيمات المقيسة 2.5 (PM 2.5) في الهواء عبر الولايات المتحدة PM 2.5 أكثر ملوثات الهواء شيوعا خطورة.

وتم تقسيم مستويات PM 2.5 في الهواء إلى شرائح عشرية - عشر فئات بناء على مستوى الجسيمات في الهواء مقارنة بالمناطق الأخرى.

ووضعت مناطق التعداد ذات الهواء الأكثر تلوثا في العشر العاشر، بينما كانت المناطق الأقل تلوثا في العشر العشري 1. وحدّدت مناطق التعداد الأخرى وفقا لذلك ضمن هذا المقياس. ووجدوا أن أعلى معدل لانتشار الجسيمات في هواء الولايات المتحدة عثر عليه في منطقة لوس أنجلوس ومنطقة فيلادلفيا وولاية أوهايو وفي أجزاء أخرى منتشرة حول عمق الجنوب.

ووجد جزء كبير من الجزء الغربي من البلاد - قليل السكان مقارنة بالشرق - نفسه في العشر الأول. ولم يتم تضمين بعض المناطق في الدراسة حيث لم يتم التقاط البيانات.

ثم قارنوا جميع أسباب الوفيات في كل منطقة تعداد، بناء على العشرية على تلوث الهواء، مقسمة حسب الفئة العمرية.

وبالطبع، كان من المرجح أن يموت كبار السن من الأمريكيين عبر جميع السكان.

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لكن، وُجدت اختلافات صارخة في معدلات الوفيات بين الفئات العشرية المختلفة. وعلى سبيل المثال، كان من المحتمل أن يموت شخص يبلغ من العمر 75 إلى 84 عاما عاش في عشري 9 و10، بنسبة 1.38% خلال أي سنة معينة من الدراسة، مقارنة بخطر الموت بنسبة 1.19% فقط لمن هم في عشري واحد. ويبلغ خطر الوفاة لجميع الأسباب 0.19%.

وبالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و74 عاما، كان هناك اختلاف بنسبة 0.31% في معدل الوفيات عند مقارنة أولئك في عشري 1 بتلك في عشري 9.

ومع تقلص مخاطر الوفيات مع تقدم السكان في السن، تقلصت الفجوات في مخاطر الوفيات، كما هو متوقع، لكن الفجوة كانت موجودة بشكل ما لجميع الأعمار من 35 عاما فما فوق.

ووجد الباحثون أيضا أن الأمريكيين السود كانوا على الأرجح يعيشون في عشري 9 أو 10. والمناطق التي تقع ضمن الأعشار العليا بها أيضا عدد أكبر من السكان الفقراء.

وكتب الباحثون: "ما يمكننا ملاحظته من هذه النتائج هو أن السياسات العامة لتحسين جودة الهواء في الولايات المتحدة يجب أن تكون عادلة".

ويجب مراعاة السياقات الاجتماعية والعمالية والجغرافية والاقتصادية التي يعيش فيها السكان عند تصميم إجراءات لمكافحة تلوث الهواء.

ويرتفع عدد الأمريكيين، والناس في العالم بشكل عام، الذين يستهلكون مستوى غير آمن من ملوثات الهواء إلى درجة مقلقة، ما يعني أن معدلات الوفيات قد تزداد سوءا بمرور الوقت.

ووجد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أن مستويات خطيرة من الجسيمات الدقيقة وثاني أكسيد النيتروجين موجودة في جميع الهواء تقريبا التي يتنفسها البشر.

وتشير المنظمة إلى أن تلك البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​هي الأكثر عرضة للخطر بشكل جيد.

وكتبت منظمة الصحة العالمية في بيان لها أن "الجسيمات قادرة على اختراق الرئتين ودخول مجرى الدم، ما يتسبب في آثار قلبية وعائية ودماغية وتأثيرات على الجهاز التنفسي. وهناك أدلة ناشئة على أن الجسيمات تؤثر على أعضاء أخرى وتسبب أمراضا أخرى أيضا".

المصدر: ديلي ميل