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المغرب يعلن خلوه من جدري القردة.. فماذا عن الحالات الثلاث التي تم اكتشافها؟

الصحة

المغرب يعلن خلوه من جدري القردة.. فماذا عن الحالات الثلاث التي تم اكتشافها؟
Globallookpress
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أعلن وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، أن نتائج الاختبارات التي أجريت على الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها بجدري القردة كانت سلبية.

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وكانت الحالات الثلاث المشتبه بإصابتها بجدري القردة قد توزعت على حالة واحدة بكل من الدار البيضاء، وبني ملال، وعين حرودة.

ونقلت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي تأكيده "أن بلادنا خالية إلى حد الساعة من هذا الفيروس، ولا داعي للقلق"، مشيرا إلى وجود تشابه بين جدري القردة وأمراض أخرى كبوشويكة.

ولفت الوزير إلى أن جدري القردة، ينتمي لعائلة الفيروسات نفسها المسببة للإصابة بمرض الجدري المعروف، لكنه لا يدعو إلى القلق، بحسب المعطيات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية.

المصدر: هسبريس

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