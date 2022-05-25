لقاح "سبوتنيك V" يوفر حماية عالية من متحور "أوميكرون"

أجرى معهد سبالانزاني الإيطالي دراسة مقارنة في ظروف مخبرية متساوية، بين عينات مصل دم أشخاص لقحوا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي ولقاح Pfizer الأمريكي.





وتشير مجلة Vaccines الطبية، إلى أن لقاح "سبوتنيك V" أظهر حماية عالية من متحور "أوميكرون".

إقرأ المزيد

وتضيف "أظهرت نتائج دراسة مقارنة فريدة أجريت في معهد سبالانزاني الإيطالي الرائد في مجال الأمراض المعدية بالتعاون مع فريق من خبراء مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، أن لقاح "سبوتنيك V" يعطي عددا أكبر من الأجسام المضادة لمتحور "أوميكرون" مقارنة بجرعتين من لقاح Pfizer- أعلى بشكل عام بمقدار 2.1 مرة وبعد ثلاثة أشهر بمقدار 2.6 مرة.

وتجدر الإشارة، إلى أن الدراسة المقارنة أجريت في ظروف مخبرية متساوية، على عينات من مصل دم مماثلة أخذت من أشخاص طعموا بلقاح "سبوتنيك V" ولقاح Pfizer، بمستوى مماثل من الأجسام المضادة IgG ونشاط تحييد فيروس نسخة ووهان الأصلية.

وقد اتضح أن لقاح "سبوتنيك V" يحيد متحور "أوميكرون" عن طريق توليد استجابة مناعية قوية ناجمة عن المستوى العالي للأجسام المضادة لدى 100 بالمئة من المطعمين، بينما وجدت هذه الأجسام لدى 83.3 من المطعمين بلقاح Pfizer.

المصدر: tass