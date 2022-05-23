طبيب روسي يوضّح كيفية التخلص من "كرش الجعة"

قال رئيس جمعية الصحة الاجتماعية د. أندريه ديومين، في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك" الروسية، إن "كرش الجعة" هو عامل يشكل خطورة على صحة الإنسان وحياته.

وكشف، أندريه ديمين، عن طريقة للتخلص من "بطن الجعة".

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وحسب الطبيب فإن "بطن الجعة" عبارة عن نوع خاص من السمنة في الحياة اليومية. وأشار إلى أن الأطباء يصفون اضطراب الصحة هذا من ناحية علمية بأنه نوع من السمنة وأحد عوامل الخطر.

مع ذلك فعند ظهور "بطن الجعة" تترسب الدهون بشكل رئيسي في منطقة الخصر. وشدد الأخصائي على أن هذه ظاهرة غير ملائمة للغاية تشكّل مخاطر كبيرة على الصحة والحياة.

وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة لحل المشكلة هي التخلي عن الجعة. وقال إن ذلك يساعد على استعادة النشاط والتقليل من الشهية.

كما نصح بالتوقف عن تناول المشروبات الكحولية، لأن الاعتدال يساعد في إطالة العمر وتحسين جودة الحياة.

المصدر: لينتا.رو