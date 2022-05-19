منظمة الصحة العالمية: إصابة شخص بفيروس نادر في سلطنة عمان

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تلقت تقريرا من سلطنة عمان بتاريخ 28 أبريل الماضي يفيد بإصابة رجل بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV)، مشيرة إلى أن حالته غير مستقرة.

وقالت المنظمة إن إصابة الرجل البالغ من العمر 34 عاما، جاءت نتيجة الاختلاط المباشر بالحيوانات مثل الجمال والأغنام والماعز، مبنية أنه تم إدراج 6 عمال و27 عاملا صحيا وتمت متابعتهم لمدة أسبوعين من تاريخ إصابة الشخص، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أخرى.

وأوضح تقرير منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية نادر في سلطنة عمان، وتشير الإحصائيات إلى أنه منذ يونيو 2013، تم تسجيل 25 إصابة بالفيروس و7 وفيات.

وفي 28 أبريل، أبلغ مركز التنسيق الوطني للوائح الصحية الدولية في سلطنة عمان منظمة الصحة العالمية عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية من محافظة الظاهرة، وبدأت عليه الأعراض بتاريخ 18 أبريل مثل ضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة واستمرت لمدة 6 أيام.

في تاريخ 24 أبريل، تم نقل المريض للطوارئ، وبعد التشخيص وجد أنه يعاني من ضائقة تنفسية حادة، وحمى وانخفاض في ضغط الدم، وتم تشخيصه بالتهاب رئوي سريري مع تجمع للسوائل في الرئتين وتم تنويمه في جناح العزل، لكن حالته ساءت وتم نقله مباشرة إلى غرفة ضغط سلبي في جناح الأمراض الباطنية.

تدهورت حالته بتاريخ 25 أبريل وتم نقله إلى غرفة عزل في العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الميكانيكي، أُخذت عينات من الجهاز التنفسي للمصاب لمعرفة المسببات المرضية منها فيروسات كورونا وبكتيريا السل، بالإضافة إلى فحوصات للدم والبول.

بعدها بيومين، أظهر فحص البلمرة بأن الفيروس المسبب هو فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. وما تزال حالة المريض غير مستقرة ولا يزال على جهاز التنفس الميكانيكي في غرفة العزل في العناية المركزة.

يذكر أن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هي مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه أحد فيروسات كورونا وهو يختلف عن فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث يختلف الفيروسان في مصدر العدوى وطرق انتقال المرض وشدته.

المصدر: وسائل إعلامية عمانية