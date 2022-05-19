دراسة: إنجاب أكثر من طفلين يمكن أن يكبّر الوالدين بمقدار 6.2 سنوات إضافية!

بينما يحلم الكثير من الناس بتكوين أسرة كبيرة، فإن دراسة جديدة قد تمنعك من إنجاب أكثر من طفلين.

وكشف باحثون من جامعة كولومبيا أن إنجاب ثلاثة أطفال أو أكثر يمكن أن يضيف 6.2 سنوات من الشيخوخة للوالدين.

ولا يزال سبب النتائج غير واضح، على الرغم من أن الباحثين يقترحون أن الضغط والعبء المالي لإنجاب أطفال إضافيين يمكن أن يسرع من عملية الشيخوخة.

وحتى الآن، ركز القليل من الأبحاث على ما إذا كانت الخصوبة تؤثر على الإدراك لدى الوالدين.

وفي الدراسة، حلل الفريق بيانات من مسح الصحة والشيخوخة والتقاعد في أوروبا (SHARE).

وتتضمن قاعدة البيانات هذه نتائج استطلاع لآلاف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ولديهم طفلان بيولوجيان على الأقل في 20 دولة أوروبية وإسرائيل.

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وكشف تحليلهم أن الأشخاص الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر لديهم إدراك أسوأ في الحياة اللاحقة.

وقال الدكتور إريك بونسانغ، أستاذ الاقتصاد في جامعة باريس دوفين، معد الدراسة: "التأثير السلبي لإنجاب ثلاثة أطفال أو أكثر على الأداء الإدراكي ليس ضئيلا، فهو يعادل 6.2 سنة من الشيخوخة".

وكان هذا هو الحال بالنسبة لكل من الرجال والنساء، وفقا للباحثين.

وفي حين أن سبب النتائج لا يزال غير واضح، فإن لدى الباحثين عدة نظريات.

وبحسب الفريق، فإن هذا الانخفاض في مستوى المعيشة يمكن أن يساهم في التدهور المعرفي. وقد يلعب الضغط الناجم عن إنجاب أطفال إضافيين دورا أيضا، مع وقت أقل للاسترخاء والاستثمار في أنشطة تحفيز معرفي.

وقال الدكتور بونسانغ: "بالنسبة للأفراد، تعد الصحة الإدراكية في أواخر العمر ضرورية للحفاظ على الاستقلال والنشاط الاجتماعي والإنتاجية في أواخر العمر. وبالنسبة للمجتمعات، يعد ضمان الصحة المعرفية لكبار السن أمرا ضروريا لإطالة عمر العمل وتقليل تكاليف الرعاية الصحية واحتياجات الرعاية".

ويقول الباحثون إن خفض نسبة الأوروبيين الذين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر يمكن أن يكون له آثار إيجابية على الصحة الإدراكية لكبار السن.

ويجب أن تتناول الدراسات المستقبلية الآثار المحتملة لعدم الإنجاب أو إنجاب طفل واحد على الإدراك في أواخر العمر.

المصدر: ديلي ميل