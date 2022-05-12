أعراض الألم العضلي الليفي: 4 علامات على جسمك بالكامل!

تختلف أعراض متلازمة الألم العضلي الليفي من شخص لآخر، ولكنها عادة ما تشمل ألما منتشرا. وقد يكون من الصعب التمييز بين ألمك وبين الحالات الأخرى.

وتؤثر الحالة على الجهاز العصبي، وترتبط بألم طويل الأمد يمكن أن ينتشر في جميع أنحاء الجسم. ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كان الألم ناتجا عن الألم العضلي الليفي؟. والسبب الدقيق للحالة غير معروف، ولكن قد يكون بسبب التغيرات في الطريقة التي يعالج بها الجهاز العصبي رسائل الألم حول الجسم.

ويمكن لأي شخص أن يصاب بهذه الحالة، لكن النساء أكثر عرضة للإصابة به سبع مرات. وأكثر أعراض الألم العضلي الليفي شيوعا هو الألم المنتشر في جميع أنحاء الجسم.

لكن الألم في حد ذاته ليس مميزا جدا، ويمكن بسهولة الخلط بينه وبين ما هو أقل خطورة.

ما هو شعور الألم العضلي الليفي؟

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أبلغ معظم المرضى عن إحساس مؤلم غامر في جميع أنحاء أجسامهم، وفقا لموقع الويب الطبي WebMD.

وقد يشعر بالألم كما يلي:

1. ألم عميق.

2. ألم حاد.

3. ألم خفيف.

4. ألم نابض.

ويمكن الشعور به في العضلات والأوتار والأربطة على وجه الخصوص.

وقال WebMD: "يمكن أن يشبه التهاب المفاصل والتهاب الجراب والتهاب الأوتار، لكنه ينتشر في جسمك بالكامل. وبالنسبة لبعض الناس، الألم يأتي ويذهب. ويمكن أن ينتقل في جميع أنحاء الجسم. وقد يكون لديك أيضا نقاط مؤلمة - نقاط محددة حول مفاصلك تؤلم عند الضغط عليها بإصبع. وإذا ضغطت على نقطة حساسة على شخص لا يعاني من الألم العضلي الليفي، فسيشعرون فقط بالضغط. لكن نفس الضغط سيكون مؤلما جدا لشخص مصاب بالحالة".

وإذا كنت قلقا من احتمال إصابتك بالألم العضلي الليفي، فعليك التفكير في التحدث إلى الطبيب.

لكن تشخيص الحالة صعب حقا، لأنه لا يوجد اختبار محدد لها. وسيطرح عليك طبيبك سلسلة من الأسئلة حول الأعراض الخاصة بك.

المصدر: إكسبريس