"روس بوتريبنادزور": خطر دخول جدري القرود إلى روسيا منخفض للغاية

قالت الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة حماية حقوق المستهلكين "روس بوتريبنادزور"، إن خطر دخول جدري القرود إلى روسيا، منخفض للغاية، ويتم اتخاذ كل ما يلزم لمنع حدوث ذلك.

وأضافت الهيئة في بيانها: "كان ولا يزال منخفضا للغاية، خطر دخول هذه العدوى إلى روسيا الاتحادية. يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تسرب هذا المرض إلى أراضي بلادنا".

في وقت سابق، سجلت وكالة الصحة البريطانية (UKHSA) حالة إصابة بشرية بجدري القرود.

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ويشار إلى أن جدري القرود يعتبر مرضا فيروسيا حيوانيا نادرا، وهو ينتقل إلى الإنسان من الحيوانات، وهو مرض تتشابه أعراضه عند البشر مع تلك التي لوحظت في الماضي في مرضى الجدري، ولكنها أقل حدة.

المصدر: نوفوستي