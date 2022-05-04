طبيب وبائيات لا يتوقع اندلاع موجة جديدة لوباء فيروس كورونا بعد عطلة شهر مايو في روسيا

حذر طبيب الوبائيات الروسي، نيقولاي ماليشيف الموسكويين، من خطر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مايو ولو كان بسيطا.

مع ذلك فإن الطبيب يشكّك في ارتفاع ملموس لعدد المصابين، مع العلم أن المواطنين غالبا ما يمتنعون في الوقت الراهن عن زيارة منتجعات أجنبية، أما عدد الذين قرروا الاستجمام في أيام عطلة شهر مايو في المنتجعات الروسية فلم يرتفع مقارنة، بالعام الماضي.

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وقال في حديث أدلى به الثلاثاء 3 مايو لوكالة "تاس" الروسية:" هناك خطر لارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بعد انتهاء عطلة شهر مايو، وإننا لا نستبعد ذلك وحتى وزارة الصحة كانت قد حذرت من ارتفاع عدد المصابين. لكني لا أظن أن هذا المعدل سيكون عاليا.

وأشار الطبيب إلى أن عدد المواطنين الذين يغادرون روسيا تقلص إلى حد بعيد. وقال إن الصين شهدت ارتفاعا كبيرا لعدد المصابين بفيروس كورونا بعد انتهاء الدورة الأولمبية الشتوية في بكين، وسبب ذلك يكمن في هجرة المواطنين. لكن الهجرة داخل روسيا لا تشكل أمرا خطيرا يمكن أن يؤثر على عدد الإصابات بالفيروس التاجي.

مع ذلك فإن عالم الفيروسات الروسي، ألكسندر تشيبورنوي، لم يستبعد اندلاع موجة جديدة لوباء فيروس كورونا في يونيو المقبل، إلا أنه يأمل بأن تتفادى روسيا الارتفاع الكبير لعدد الإصابات وذلك بفضل التطعيم والمناعة المكتسبة.

المصدر: لايف