موجة تفشي جديدة لكورونا تتسبب في إغلاق 40 محطة مترو أنفاق في بكين

قررت السلطات المحلية في العاصمة الصينية بكين في 4 مايو تعليق تشغيل 44 محطة مترو أنفاق، بسبب موجة التفشي الجديدة لفيروس كورونا في المدينة.

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وذكرت صحيفة "بكين ديلي" أن ما لا يقل عن 453 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد سُجّلت في العاصمة الصينية منذ يوم 22 أبريل الماضي.

يشار إلى أن مترو أنفاق بكين يعمل منذ عام 1971، وينقل ما معدله 12.4 مليون شخص يوميا. وفي المجموع، يشتمل مترو العاصمة الصينية على 459 محطة، ويبلغ الطول الإجمالي لخطوطه 783 كم.

المصدر: تاس