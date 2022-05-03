الصحة العالمية: أكثر من مليون وفاة سنويا بسبب البدانة.. والنسب في أوروبا "وبائية"

قالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات الأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن في أوروبا وصلت إلى "نسب وبائية"، وأن السمنة مسؤولة عن أكثر من مليون حالة وفاة كل عام.

وفي تقرير أصدره يوم الثلاثاء، قال المكتب الأوروبي التابع للمنظمة الأممية، إن "انتشار السمنة بين البالغين أعلى في جميع أنحاء القارة من أي منطقة أخرى في العالم، باستثناء الأمريكيتين"، وأن زيادة الوزن "من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في المنطقة".

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وأعرب معدو التقرير عن القلق من الارتفاع المستمر لانتشار زيادة الوزن والسمنة في المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وأشاروا إلى أنه "لا توجد دولة عضو على الطريق الصحيح للوصول إلى هدف وقف ارتفاع السمنة بحلول عام 2025".

ومن بين الدول التي أوردتها في التقرير لمنطقة أوروبا، قالت منظمة الصحة العالمية إن أعلى معدلات السمنة شهدتها تركيا ومالطا وإسرائيل وبريطانيا.

وكتب مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا هانز كلوغ في التقرير: خلال جائحة كوفيد-19، شهدنا التأثير الحقيقي لوباء السمنة"، وأشار إلى أن البدناء كانوا "أكثر عرضة للمعاناة من نتائج حادة من طيف مرض COVID-19، بما في ذلك دخول وحدة العناية المركزة والوفاة".

المصدر: "اسوشيتد برس"