عالم روسي يحذّر من خطر انتشار فيروس إنفلونزا الطيور الجديد

أعلن عالم المناعة الروسي نيقولاي كريوتشكوف، أن اكتشاف إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور الجديد H3N8 في الصين قد يكون قمة جبل جليدي طافية.





ويذكر أن الصين أعلنت يوم الأربعاء 27 أبريل عن تسجيل أول إصابة طفل عمره أربعة أعوام من مدينة جوماديان في إقليم خنان بوسط البلاد، بفيروس إنفلونزا الطيور الجديد H3N8. واتضح أن الطفل أصيب بالعدوى في 5 أبريل بعد ملامسة الدواجن.

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ويقول كريوتشكوف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، "يجب السيطرة على هذه السلالة، لأن خطورتها تكمن في انتقال العدوى بين الأنواع، وهذا يعني إمكانية انتقالها من الحيوان إلى الإنسان، ولكن هذا لا يعني أنها ستنتقل بين البشر بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، اكتشاف هذه الإصابة هو بمثابة قمة جبل جليدي طافية، لأنها قد لا تكون الإصابة الوحيدة ولم تكتشف الإصابات الأخرى".

ووفقا له، إنفلونزا الطيور والخنازير هي عدوانية جدا، وسريعة الانتشار بين البشر. ولكن مع ذلك ليست الإصابة المكتشفة فريدة من نوعها، لذلك من السابق لأوانه الحديث عن الخطر.

وتجدر الإشارة، إلى أن فيروس H3N8 اكتشف في الطيور والكلاب والخيول، ولم يسبق اكتشاف انتقاله من الحيوانات إلى البشر. ولكن قد يكون السبب في وباء 1889-1890 الذي أودى بحياة حوالي مليون إنسان. بحسب REGNUM

وقد أصبح معلوما، أن سلطات محافظة أوموري في شمال شرق اليابان أمرت بإبادة حوالي 110 آلاف دجاجة في مزرعة دواجن محلية كإجراء لمكافحة إنفلونزا الطيور.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"