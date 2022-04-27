تحذير عاجل بشأن "كلمتين" على ملصقات مكملات غذائية تعني احتواءها مكونات "مرتبطة بالنوبات القلبية"

أصدر مسؤولون صحيون تحذيرات بشأن مكملات غذائية تحتوي على مكونات معينة تم ربطها بالنوبات القلبية.

ولجأ الكثيرون إلى المكملات الغذائية لتعزيز مناعتهم وصحتهم بشكل عام، خاصة منذ بداية وباء "كوفيد-19"، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجدت أن بعض البائعين يستخدمون مكونات غير مدرجة، والتي يمكن أن تسبب القرحة وارتفاع ضغط الدم، ولا تأتي مع تحذيرات للمستخدمين.

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وفي الأسبوع الماضي، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إشعارا عاجلا يقول إن المكملات التي تحتوي على أشكال مختلفة من الاسم "Artri" أو "Ortiga" تحتوي على مكونات نشطة مخفية وخطيرة وليست على ملصق المنتج.

ويتم تسويق المكملات التي تحتوي على هذه العناصر لعلاج التهاب المفاصل وآلام العضلات وهشاشة العظام وأعراض سرطان العظام.

وتحتوي بعض منتجات Artri وOrtiga على مكونات يحتمل أن تكون خطرة، ولكن لا تُدرج، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء، بما في ذلك:

-ديكلوفيناك: دواء مضاد للالتهاب غير ستيرويدي (NSAID) شبيه بالإيبوبروفين والأسبرين. ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل التقرح والانثقاب.

-ديكلوفيناك الصوديوم: يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية، وقد يؤدي إلى تقرح أو ثقب مميت في المعدة والأمعاء.

-ديكساميثازون: هو كورتيكوستيرويد يستخدم لعلاج مرضى "كوفيد-19" المصابين بأمراض خطيرة على أجهزة التنفس الصناعي. ويمكن أن يغير ضغط الدم ويسبب الالتهابات ويتلف العظام.

-ميثوكاربامول: مرخي للعضلات يستخدم لعلاج الإصابات أو الألم، ولكن يمكن أن يسبب الدوخة أو التخدير.

ويمكن لمكونات الأدوية هذه، غير المدرجة في ملصق المنتج، أن تتفاعل أيضا مع الأدوية الأخرى التي ربما يتناولها المستهلك.

وتلقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقارير عن أحداث سلبية، بما في ذلك تسمم الكبد والوفاة المرتبطة باستخدام منتجات Artri King، منذ أن أصدرت الوكالة أول تحذير لها بشأن منتج Artri Ajo King في 5 يناير 2022.

ويمكن أن يؤدي إيقاف الكورتيكوستيرويدات فجأة بعد الاستخدام طويل الأمد أو الجرعات العالية إلى متلازمة انسحاب خطيرة تشمل التعب والغثيان وانخفاض ضغط الدم وانخفاض مستويات السكر في الدم والحمى والدوخة وآلام العضلات والمفاصل وضيق التنفس.

وتعتمد هذه المخاطر على عدة عوامل يجب على أخصائي الرعاية الصحية تقييمها. وقد يكون التدخل الطبي ضروريا.

المصدر: ذي صن