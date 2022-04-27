أخصائي روسي يكشف عواقب "كوفيد-19" على صحة القلب

كشف الدكتور يوري بيلينكوف، أخصائي أمراض القلب، عضو أكاديمية العلوم الروسية، كيف يمكن أن يؤثر الفيروس التاجي المستجد في القلب خلال فترة الإصابة الحادة.





ويشير الأكاديمي، في حديث لموقع URA.RU، إلى وجود ثلاث مراحل لتأثير "كوفيد-19" في القلب. الأولى- أثناء العدوى، عندما تكون هناك إصابة مباشرة في عضلة القلب.

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ويقول، "نتيجة لعمل الفيروس، يحصل اضطراب واضح في ضربات القلب. يمكن أن يؤدي إلى التدهور الوظيفي وضيق التنفس وقصور القلب".

ويضيف، تبدأ المرحلة الثانية بعد 140 يوما من الإصابة بـ "كوفيد-19".

ويقول، "يمكن أن يحدث التهاب متأخر في عضلة القلب بعد 2-3 أشهر، ما يؤدي إلى ضيق التنفس وظهور الوذمة".

ووفقا له، يزداد ظهور هذه المخاطر بما فيها الإعاقة، لدى المرضى الذين لم يلتزموا بتوجيهات ونصائح الأطباء.

ويشير إلى أنه يمكن خلال المرحلة الأخيرة أن تتفاقم مشكلات القلب: ارتفاع مستوى ضغط الدم، تلف القلب وغيره. وعلاوة على ذلك يمكن أن يصاب الشخص ثانية بعدوى الفيروس التاجي المستجد.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"