الصحة الفلسطينية تسجل أول إصابة بمرض التهاب الكبد الغامض

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول السبب لدى طفل عمره 8 سنوات، وأنه يعاني من التهاب حاد وشديد مما استدعى إخضاعه للعناية المركزة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في إطار متابعة وزارة الصحة الفلسطينية لما تم تسجيله عالميا من حالات الالتهاب كبدي مجهولة العامل المسبب وتفعيل منظومة الترصد لمثل هذه الحالات، تم رصد حالة التهاب كبدي حاد لطفل في الثامنة من العمر".

وأضافت: "تم نقله إلى العناية المركزة لتلقي العلاج المناسب، فيما تقوم الطواقم الطبية المعنية بالتقصي الوبائي للحالة والمتابعة الحثيثة لرصد أي حالات أخرى".

وتشير الوزارة إلى أن "منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال شهر أبريل الجاري، عن تسجيل 170 حالة التهاب كبدي حاد وشديد في العديد من دول العالم والداخل المحتل".

وتابعت: "لم يتم التعرف حتى الآن على العامل المسبب لتلك الحالات".

المصدر: RT