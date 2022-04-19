نصائح للحفاظ على الطاقة أثناء الصيام في رمضان

تنخفض مستويات الطاقة لدى الصائمين خلال شهر رمضان، بسبب التغيير في مواعيد الطعام والشراب والنوم، و إدخال عادات غذائية خاطئة على النظام اليومي.

يشارك المدربDaniel Wells النصائح التي يجب اتباعها عند الصيام للمساعدة في الحفاظ على الطاقة خلال شهر رمضان:

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1. التنظيم

مفتاح النجاح خلال شهر رمضان هو التخطيط الدقيق والهيكلية، يقول ويلز خطط لشهرك وفكر في وجبات الإفطار والسحور، بالإضافة إلى الوقت الذي ستستغرقه لإعدادها.

يضيف ويلز :"هذا أمر بالغ الأهمية حتى تعرف متى تستيقظ ولا تضيع وقتا ثمينا في النوم، يجب أن تكون معرفة متى وأين وكيف ستدير لياقتك وعافيتك وتغذيتك وصحتك بشكل عام في طليعة عقلك".

2. النشاط اللطيف إلى المعتدل يوميا

يوضح ويلز بان الصائم قد يلاحظ انخفاضا في مستويات الطاقة خلال شهر رمضان حيث يتكيف الجسم مع الصيام والتغيرات المحتملة في الجدول الزمني. يضيف ويلز :"قم بتضمين تمرين منخفض الشدة في نظامك اليومي للمساعدة في ذلك. ستساعدك الإطالة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، أو الذهاب في نزهة خفيفة أو القيام ببعض تمارين التنفس السهلة، على الشعور بالانتعاش".

3. اصرف تركيزك عن الجوع

يؤكد ويلز أن العقل أداة رائعة، يمكنه التركيز على شيء واحد وتجاهل كل شيء آخر تماما، وبحسب ويلز فأنت تختار المشاعر التي تريد إبرازها والتي يمكنك ببساطة تجاهلها. لذلك، ضع شهيتك الشديدة جانبًا وحاول التركيز على شيء تستمتع به، مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى.

4. تناول الطعام ببطء للمساعدة على الهضم

ينصح ويلز بأخذ الوقت الكافي عند الأكل ومضغ كل قضمة من الطعام، والتركيز على مضغ كل قضمة لمدة 30 إلى 40 ثانية على الأقل قبل البلع. يقول يولز :"كلما تم تكسير طعامك، كان من الأسهل على جسمك هضمه وزادت العناصر الغذائية التي يمكنك امتصاصها. كما أن الإبطاء في تناول الطعام سيجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع بسرعة أكبر وهي طريقة جيدة لمحاولة تقليل بعض السعرات الحرارية إذا رغبت في ذلك".

5. خذ قيلولة

يمكن أن تساعد قيلولة الطاقة حقا على الشعور بأنك شخص جديد مع أقل من 30 دقيقة من النوم. تزيد القيلولة من الطاقة ويمكن أن تساعدك على الاستمتاع بالسباحة في فترة ما بعد الظهيرة. كما تم ربط قيلولة الطاقة بزيادة السعادة والصبر والمزاج.

6. خذ حماما باردا

ينصح ويلز بتجربة الاستحمام بماء بارد لإيقاظ نفسك إذا بدأت تشعر بالنعاس. ويوقظ الاستحمام بالماء البارد الجسم بالكامل عن طريق زيادة الدورة الدموية وتناول الأكسجين. ويساهم في تسريع عملية التمثيل الغذائي ومعدل ضربات القلب، مما يشير إلى أن بقية الجسم يستعد للاستيقاظ وبالتالي يمنحك المزيد من الطاقة.

المصدر:arabnews