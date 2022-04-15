إدارة الدواء الأمريكية تصرّح باستخدام جهاز تنفسي جديد لكشف عدوى "كوفيد"

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أمس الخميس تصريحا بالاستخدام الطارئ لما قالت إنه أول جهاز يمكنه اكتشاف عدوى "كوفيد-"19 في عينات التنفس.

وقالت الوكالة إن "جهاز إنسبيكت أي أر كوفيد-19 بريثلايزر الجديد يأتي بحجم قطعة من الأمتعة المحمولة، ويمكن استخدامه من قبل الأطباء والمستشفيات ومواقع الاختبار المتنقلة، لكن يجب إجراء الاختبار الذي يمكن أن يقدم نتائج في أقل من ثلاث دقائق تحت إشراف مقدم رعاية صحية مرخص".

وتبعا للوكالة فإن " الجهاز كان دقيقًا بنسبة 91.2٪ في تحديد عينات الاختبار الإيجابية ودقته بلغت 99.3٪ في تحديد عينات الاختبار السلبية".

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ووصف الدكتور جيف شورين، مدير مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الغذاء والدواء، الجهاز بأنه "مثال آخر على الابتكار السريع الذي يحدث مع الاختبارات التشخيصية لكوفيد-19".

وأشارت (FDA) إلى أن "شركة إنسبيكت أي أر تتوقع أن تكون قادرة على إنتاج ما يقرب من 100 جهاز في الأسبوع، والتي يمكن استخدامها لتقييم ما يقرب من 160 عينة في اليوم... في هذا المستوى من الإنتاج، من المتوقع أن تزداد سعة الاختبار باستخدام الجهاز الجديد إلى ما يقرب من 64 ألف عينة شهريا".

المصدر: أب