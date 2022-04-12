دراسة: التعرض لمجموعة من المواد الكيميائية اليومية يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكري لدى النساء

وجدت دراسة نشرت في مجلة Diabetologia أن التعرض لمجموعة كبيرة من المواد الكيميائية الصناعية الموجودة في عدة منتجات، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري لدى النساء في منتصف العمر.

وحددت الدراسة التي أشرف عليها الدكتور سونغ كيون بارك في قسم علم الأوبئة، كلية الصحة العامة في جامعة ميشيغان، مواد معينة وهي polyfluoroalkyl (PFAS) وهي مجموعة من أكثر من 4700 مادة كيميائية اصطناعية، تم تطويرها لأول مرة في الأربعينيات من القرن الماضي وتستخدم على نطاق واسع في الصناعة وكذلك في المنتجات الاستهلاكية مثل أواني الطهي غير اللاصقة والطلاء المقاوم للبقع والمياه وتغليف المواد الغذائية والسجاد ورغوة مكافحة الحرائق وحتى مستحضرات التجميل.

ويعتمد تركيبها الجزيئي على سلسلة مرتبطة من ذرات الكربون مع واحدة أو أكثر من ذرات الفلور، والاستقرار الشديد لتلك الروابط الكربونية الفلورية يجعل PFAS شديد المقاومة للتحلل، وتؤدي هذه المتانة إلى استمرار وجود PFAS وتراكمه في البيئة وكذلك في أجسام البشر والحيوانات حيث يمكن أن يظلوا لسنوات، مما يؤدي إلى الإشارة إليهم على أنهم "مواد كيميائية إلى الأبد".

وأدى انتشارها واستمرارها في كل من البيئة وجسم الإنسان إلى أن يصبح التعرض لـ PFAS مصدر قلق خطير للصحة العامة، مما أدى إلى فرض قيود وحتى حظر على استخدامها

واكتشف نوع واحد على الأقل من PFAS موجودا في عينات الدم لكل أمريكي تقريبا تم اختباره بواسطة برنامج المراقبة الحيوية الأمريكي كما تم اكتشافه في إمدادات مياه الشرب لأكثر من 200 مليون شخص في الولايات المتحدة.

وتشير مراجعة حديثة للتأثيرات الصحية المحتملة من هذه المواد الكيميائية إلى أن التعرض لبعضها قد يكون مرتبطا بمقدمات الارتعاج(مضاعفات الحمل)، ومستويات متغيرة من إنزيمات الكبد، وزيادة دهون الدم، وانخفاض استجابة الجسم المضاد للقاحات، وانخفاض الوزن عند الولادة على الرغم من أن العلاقات السببية لم تثبت بعد.

تحتوي العديد من PFAS على هياكل جزيئية تشبه تلك الموجودة بشكل طبيعي في الأحماض الدهنية، مما ينتج عنها خصائص وتأثيرات كيميائية مماثلة على جسم الإنسان، وتعمل الأحماض الدهنية على فئة من جزيئات البروتين الموجودة في خلايا تسمى المستقبلات المنشطة للتكاثر البيروكسيسوم (PPARs) ، والتي تعمل كمستشعرات للدهون والأنسولين وهي المنظمين الرئيسيين لتكوين وتطوير الخلايا الدهنية الجديدة (الخلايا الدهنية) وكذلك الخلايا الدهنية، السيطرة على مستويات الدهون والجلوكوز في الجسم.

ويمكن لمركبات PFAS المتشابهة هيكليا وكيميائيا أن تتفاعل مع نفس PPARs، مما يعطل سلوكها التنظيمي ويقترح آلية محتملة لهذه المواد للتأثير على مخاطر مرض السكري.

تشير الدراسات التجريبية على مزارع الخلايا إلى أن التعرض للمستويات العالية من PFAS الموجودة في بعض البشر قد يتداخل مع وظيفة PPAR ، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الخلايا الدهنية، وتغيرات في التمثيل الغذائي للدهون والسكر والاستجابات الالتهابية غير الطبيعية.

وأجريت دراسة جماعية مستقبلية مستمرة متعددة المواقع، ومتعددة الأعراق، وقائمة على المجتمع من النساء في منتصف العمر لتوصيف انتقال سن اليأس وارتباطه بالانتقال اللاحق نقاط النهاية الصحية.

شاركت في الدراسة 3302 امرأة في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث تتراوح أعمارهم بين 42-52 عاما والذين استوفوا معايير الاختيار لـدراسة صحة المرأة عبر الأمة SWAN في سبعة مواقع في الولايات المتحدة خلال الفترة 1996-1997، وتم إعطاؤهم فحصا سريريا أساسيًا تم تكراره سنويا.

بدأت دراسة SWAN-Multi-Pollutant (SWAN-MPS) في عام 2016 لتقييم أدوار الملوثات البيئية في الأمراض المزمنة أثناء فترة الانتقال إلى سن اليأس وبعدها، وقام بتحليل عينات الدم والبول المخزنة من 1400 من المشاركين في الدراسة، والتي تم جمعها بواسطة SWAN من المتابعة الثالثة (1999-2000) فصاعدا، وتم اختبار هذه لوجود المواد الكيميائية البيئية بما في ذلك سبعة PFAS

بعد استبعاد النساء المصابات بداء السكري في خط الأساس، وكذلك المشاركين الذين لم تتوافر بيانات كافية عنهم، تم ترك المؤلفين مع عينة نهائية من 1237 امرأة بمتوسط ​​عمر 49.4 عاما تم رصدهن من 1999-2000 حتى حتى عام 2017

وأظهرت نتائج 17,005 شخص خلال سنة من المتابعة 102 حالة إصابة بمرض السكري، بمعدل 6 حالات لكل 1000 شخص في السنة، مقارنة بالمشاركين الذين ظلوا خاليين من المرض، فإن أولئك الذين أصيبوا بمرض السكري كانوا أكثر عرضة لأن يكونوا من السود، من جنوب شرق ميشيغان المناطق الأكثر حرمان وأقل تعليما، وأقل نشاطا بدنيا ولديهم كمية أكبر من الطاقة ومستوى أعلى من مؤشر كتلة الجسم في الأساس.

لاحظ المؤلفون ارتبطات التركيزات المرتفعة من مصل PFAS بارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري لدى النساء في منتصف العمر، وأشاروا إلى أن: "التأثيرات المشتركة لمخاليط PFAS كانت أكبر من تلك الخاصة بـ PFAS الفردي، مما يشير إلى تأثير مضاف أو تآزري محتمل لـ PFAS المتعدد على مخاطر مرض السكري".

تم تصنيف تركيزات مصل PFAS إلى مجموعات تعرض عالية / متوسطة / منخفضة (ثلاثيات)، وتم حساب نسبة الخطر (HR) لمرض السكري الحادث من خلال مقارنة معدل الإصابة في المناطق الثلاثية "العالية " أو " الوسطى " مع تلك الموجودة في أدنى مستوى tertile (مجموعة مرجعية).

وجد الفريق أن التعرض المشترك لـ PFAS السبعة المختلفة كان له ارتباط أقوى بمخاطر الإصابة بمرض السكري مقارنة بالمركبات الفردية.

وكانت النساء في الثلاثية "العالية" لجميع السبعة أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 2.62 مرة من أولئك في الفئة "المنخفضة ''، في حين تراوحت المخاطر المتزايدة المرتبطة بكل فرد من PFAS من 36 ٪ إلى 85 ٪ ، مما يشير إلى وجود تأثير مضاف أو تآزري محتمل من PFAS متعددة على مخاطر مرض السكري.

تشير قوة الارتباط بين التعرض المشترك ومعدلات مرض السكري الحادث أيضًا إلى أن PFAS قد يكون لها تأثيرات سريرية كبيرة على مخاطر مرض السكري.

وتدعم هذه الدراسة الأترابية المرتقبة الفرضية القائلة بأن التعرض لـ PFAS ، بشكل فردي وكخلائط ، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري عند النساء في منتصف العمر،على الرغم من أن أحجام التأثير لدى الرجال والسكان الآخرين غير المدرجين في دراستهم غير معروفة ، إذا كانت هذه النتائج قابلة للتطبيق أيضا على الرجال وكذلك على الأفراد من جميع الأعمار والأعراق بغض النظر عن الموقع، فإن ما يقرب من 370،000 حالة (حوالي 25 ٪) من أصل يمكن أن يعزى 1.5 مليون أمريكي تم تشخيص إصابتهم بالسكري حديثا كل عام إلى التعرض لـ PFAS. تشير هذه النتائج إلى أن PFAS قد يكون عامل خطر مهم لمرض السكري وله تأثير كبير على الصحة العامة.

وخلص المؤلفون إلى أن: "تقليل التعرض لهذه المواد الكيميائية" للأبد وفي كل مكان "حتى قبل دخول منتصف العمر قد يكون نهجا وقائيا رئيسيا لتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري. ويمكن لتغييرات السياسة حول مياه الشرب والمنتجات الاستهلاكية أن تمنع التعرض على نطاق واسع للسكان".

المصدر:medicalxpress