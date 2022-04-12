مخاوف كبيرة مع انتشار تقارير تزعم وقوع 19 إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H5N6 في الصين!

تتزايد المخاوف من تفشي إنفلونزا الطيور بشكل كبير حيث أبلغ عن الحالة التاسعة عشرة للإصابة بإنفلونزا الطيور H5N6 بين البشر في الصين.

ونُقل شخصان في البر الرئيسي للصين إلى المستشفى بعد أن ثبتت إصابتهما بفيروس إنفلونزا الطيور H5N6، حيث رفع المسؤولون عدد الحالات المكتشفة حتى الآن هذا العام إلى 19، وفقا للتقارير. وأول هذه الحالات لرجل يبلغ من العمر 28 عاما من بويانغ في مقاطعة هينان، الذي ظهرت عليه الأعراض في 18 مارس بعد تعرضه للدواجن الحية. ووفقا لبيان صادر عن إدارة الصحة في هونغ كونغ، نقل الرجل إلى المستشفى في اليوم التالي وما زال في حالة حرجة.

واكتشفت الحالة الثانية لامرأة تبلغ من العمر 53 عاما من مدينة تشنجيانغ بمقاطعة جيانغسو، ومرضت في 24 مارس بعد زيارة سوق للدواجن الحية، كما أفادت التقارير.

China bird flu outbreak: 19 human cases of H5N6 avian influenza linked to wet market https://t.co/xgpakyMWYTpic.twitter.com/gTHu1Fp8Hm — Daily Express (@Daily_Express) April 11, 2022

ودخلت المرأة المستشفى بعد يومين ولا تزال في حالة حرجة.

وتقول NHS: "إنفلونزا الطيور تنتشر عن طريق الاتصال الوثيق بطائر مصاب (نافق أو حي)".

ويشمل ذلك لمس الطيور المصابة أو فضلاتها أو فراشها، ويمكن أن يحدث أيضا نتيجة قتل أو تحضير الدواجن المصابة للطهي.

وتضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "الأسواق التي تُباع فيها الطيور الحية، يمكن أن تكون أيضا مصدرا لإنفلونزا الطيور. ولا يمكنك أن تصاب بإنفلونزا الطيور من خلال أكل لحوم أو بيض مطبوخ بالكامل، حتى في المناطق التي ينتشر فيها إنفلونزا الطيور".

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وحتى الآن، توفي خمسة أشخاص بسبب الإنفلونزا هذا العام، وسط دعوات متزايدة لمراقبة المرض.

وتوفي شخصان آخران بسبب إنفلونزا الطيور H5N6 في ديسمبر 2021، لكن السلطات الصحية الصينية أبلغت عن الحالات الأسبوع الماضي فقط.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن فيروس H5N6 الذي يسبب مرضا خطيرا للبشر من جميع الأعمار، قتل ما يقرب من نصف المصابين به.

وعبّر ثايس كويكن، الأستاذ في المركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام، عن انزعاجه من ارتفاع عدد الحالات. وحذر، متحدثا لرويترز: "يمكن أن يكون هذا البديل أكثر عدوى للناس، أو قد يكون هناك المزيد من هذا الفيروس في الدواجن في الوقت الحالي وهذا هو سبب إصابة المزيد من الناس".

وعلى الرغم من عدم وجود حالات مؤكدة لانتقال العدوى من إنسان لآخر، إلا أن امرأة أثبتت إصابتها بفيروس H5N6 العام الماضي أنكرت أي اتصال مع الطيور الحية.

وسلطت دراسة نشرها المركز الصيني للسيطرة على الأمراض في سبتمبر، الضوء على العديد من الطفرات الموجودة في حالتين حديثتين من سلالة الإنفلونزا.

وقال الباحثون إن "الاتجاه المتزايد لإصابة الإنسان بفيروس إنفلونزا الطيور أصبح قضية صحية عامة مهمة لا يمكن تجاهلها".

المصدر: إكسبريس