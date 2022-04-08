الرقابة الروسية تحذر من آثار "السالمونيلا" في بعض منتجات "كيندر"

أعلنت الخدمة الصحفية لهيئة حماية حقوق المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" أنها كشفت آثارا لـ"السالمونيلا" في بعض منتجات "كيندر" الغذائية.

وجاء في بيان الوكالة: "تبلغ الخدمة الفدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان عن تلقي المعلومات التشغيلية من خلال أنظمة المعلومات الدولية، حول إمكانية تداول منتجات (كيندر) الغذائية الملوثة بالسالمونيلا تايفيموريوم".

وأضافت: "شملت هذه الملاحظات منتجات الشركة الغذائية، والتي تحمل العلامات التجارية مثل (لحظات سعيدة لطيفة)، (سيرك لطيف)، (لطيف ميكس)، (كيندر يوفو ماكسي)، (لحظات سعيدة كيندر)، (سكوكوبونز)، (ميكس كروس كات كيندر)، وكذلك (وجبة خفيفة سعيدة)".

من جهته، أشار المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في وقت سابق، إلى أن منتجات الشوكولاتة كانت سببا لتفشي الأمراض التي تنقلها الأغذية في بلدان متعددة.

وأصدر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف إخطارا يحذر من اكتشاف حالات السالمونيلا في فرنسا وألمانيا والسويد وهولندا، ولكن تم حذف هذه الرسالة منذ ذلك الحين من العرض العام مع استمرار التحقيقات.

وردا على ذلك، أعلنت Ferrero، التي تمتلك "كيندر"، أنها ستستدعي على الفور مجموعات مختارة من "Kinder Surprise" كإجراء احترازي أثناء استمرار التحقيقات.

المصدر: "تاس"