صحيفة روسية: تم تسجيل أكثر من 50 نوعا فرعيا من متحور "أوميكرون" في العالم

أفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية بأن 50 نوعا فرعيا من متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا قد اكتشفت في العالم.

وقال علماء الأحياء الروس في مقابلة مع الصحيفة إن قواعد البيانات الدولية قد سجّلت 50 نوعا فرعيا من "أوميكرون" وأضافوا أن عملية اكتشاف أنواع جديدة لـ"أوميكرون" لا تزال مستمرة في العالم على الرغم من أن هناك 4 أنواع رئيسية أدرجت على قائمة GISAID التي تتضمن BA.1 ، BA.1.1، BA.2 ، BA.3 إلا أن تصنيف Pango الدولي يتضمن عددا أكبر بكثير من أنواع "أوميكرون".

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن BA.1 له 19 فرعا للمستوى الأول ولكل فرع أفرع إضافية. أما BA.2 فله 10 أفرع رئيسية.

وحسب عالم الوراثة الروسي، دميتري بروس، فإن أهم الأنواع وأكثرها انتشارا تحصل على تسميات. وفي بعض الأحول ليست هناك تسميات، كما هو الحال في الصين.

يذكر أن استطلاع الرأي الذي أجراه موقع SuperJob الروسي المتخصص في البحث عن المهن والكفاءات فإن 7 مواطنين روس من أصل 10 ليس لديهم خوف أمام هجوم موجة قادمة لفيروس كورونا.

المصدر: تاس