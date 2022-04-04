خمس دقائق من تدريب التنفس اليومي يحسن تحمل التمرينات

على الرغم من الفوائد العديدة المعروفة للتمارين الرياضية ، فإن العديد من البالغين في منتصف العمر وكبار السن يكافحون من أجل تلبية توصيات النشاط البدني.

ووجد بحث جديد إمكانية تدريب قوة العضلات من خلال جهاز محمول باليد يسمى مدرب التنفس اليدوي IMSTالذي يعمل على مساعدة الأشخاص للانتقال إلى نمط حياة أكثر صحة.

وأوضحت الباحثة الرئيسية للدراسة Kaitlin Freeberg أن تطوير أشكال جديدة من التدريب البدني تزيد من الالتزام وتحسن الوظيفة البدنية، ويعد أمر أساسي للحد من مخاطر الأمراض المزمنة مع الشيخوخة، وبحسب Freeberg قد يكونIMST عالي المقاومة إحدى هذه الإستراتيجيات لتعزيز الالتزام وتحسين المكونات المتعددة للصحة في منتصف العمر وكبار السن.

يتضمن IMST الاستنشاق من خلال جهاز محمول باليد يسمى مدرب التنفس اليدوي الذي يضيف مقاومة للتنفس، سيتم تقديم الدراسة هذا الأسبوع في الاجتماع السنوي للجمعية الفيزيولوجية الأمريكية في علم الأحياء التجريبي.

قسم فريق البحث 35 بالغا تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكبر إلى مجموعة مقاومة عالية أو مجموعة تحكم منخفضة المقاومة، استخدمت كلتا المجموعتين جهاز تدريب التنفس اليدوي لمدة 30 نفسا يوميا (حوالي خمس دقائق) لمدة ستة أسابيع، تمكنت كلتا المجموعتين من الالتزام بالبرنامج.

بعد ستة أسابيع، أظهرت المجموعة عالية المقاومة تحسنًا بنسبة 12٪ في وقت المشي حتى اختبار الإرهاق، بينما لم تظهر مجموعة التحكم ذات المقاومة المنخفضة أي تغيير، أظهر التحسن في المجموعة عالية المقاومة أيضا وجود علاقة مع التغيرات في 18 مستقلبا تم اختباره في الدراسة، في الغالب تلك التي "تلعب أدوارا رئيسية في إنتاج الطاقة واستقلاب الأحماض الدهنية.

كتبت Freeberg :"تشير هذه النتائج الأولية إلى أن 5 دقائق في اليوم من IMST عالي المقاومة هو أسلوب واعد وملتزم للغاية من التدريب البدني الذي يزيد من تحمل التمرينات وينظم مسارات التمثيل الغذائي لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن".

المصدر:medicalxpress