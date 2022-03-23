ابتكار طريقة جديدة لتشخيص السرطان بدقة عالية

ابتكر علماء من الولايات المتحدة طريقة جديدة لتشخيص سرطان البنكرياس تصل دقتها إلى 95 بالمئة.

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وتشير مجلة Nature Communications إلى أن علماء جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، ابتكروا طريقة لتشخيص سرطان البنكرياس تعتمد على استخدام منصة تسمى "الرحلان الكهربائي فائق التوصيل" تسمح بتشخيص السرطان في مراحله المبكرة بدقة تصل إلى 95 بالمئة من الحالات.

وقد اختبر الباحثون هذه الطريقة على 139 مريضا بعضهم مصاب بالمرحلة الأولى من السرطان والباقي بالمرحلة الثانية.

وتعتمد هذه الطريقة على اكتشاف حويصلات خارج الخلية، تحتوي على خلايا سرطانية. وبعد ذلك يحلل العقل الاصطناعي البروتينات ويتنبأ بإحتمال الإصابة بورم خبيث.

المصدر: لينتا. رو