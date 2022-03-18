طبيب فيروسات لا يستبعد عودة موجة "كوفيد" إلى روسيا

يعتبر طبيب الفيروسات الروسي، يفغيني تيماكوف، أن موجة جديدة لوباء فيروس كورونا يمكن أن تندلع في روسيا الخريف المقبل.

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وقال في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا قد يزداد الخريف المقبل حيث سيتوقف الأمر على تحوّرات الفيروس التي عادة ما تحدث في موسمي الربيع والخريف.

من ناحية أخرى فإن الطبيب قال إن من الصعب التنبؤ في موعد تعرض الفيروس لتحور ما. وأضاف أن مناعة القطيع الكافية ضد فيروس كورونا قد تشكلت في روسيا. لهذا السبب فإن الأوضاع الوبائية ستستقر في موسم الصيف.

فيما دعا الدكتور إلى تطعيم مَن قد أصابهم متحور "أوميكرون" ونصحهم بتلقي لقاح قبل حلول موسم الحر ليتحملوا التطعيم بشكل خفيف.

يذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو قال إن مارس وأبريل هما أنسب ألأشهر لإعادة التطعيم.

المصدر: لينتا. رو