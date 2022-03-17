طبيبة روسية تتحدث عن الفترة المثلى لإعادة التأهيل بعد "كوفيد"

قالت طبيبة الأمراض الباطنية، تاتيانا رومانينكو، إن الفترة اللازمة لإعادة تأهيل الإنسان والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد الإصابة بمرض "كوفيد – 19"هي شهر واحد.

وفي رأيها، إذا لم يستعد الإنسان صوابه في 4 أسابيع، فإن المرض قد ترك آثارا ما في جسمه.

جاء ذلك على لسانها في مقابلة مع بوابة Ura.ru الإلكترونية الروسية.

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وأعادت إلى الأذهان أن الأطفال يتم إعفاؤهم في حال الإصابة بمرض تنفسي حاد من ممارسة الرياضة لمدة أسبوعين. وأضافت أن لكل إصابة مدتها المثلى.

وقالت:" بالنسبة للفيروس التاجي، فإن 4 أسابيع قد تكون كافية لشخص ما، وغير كافية لشخص آخر، ويمكن أن تتأخر فترة التعافي حتى 12 أسبوعا مثلا. وإذا لم يتعاف في غضون شهر واحد، فإن المرض قد ترك آثارا ما في جسمه".

وأضافت إيلينا مسكينا، الاختصاصية الرئيسية في الأمراض المعدية للأطفال في وزارة الصحة في منطقة موسكو، أن فترة التعافي تعتمد على شكل وشدة العدوى، وكذلك على وجود الأمراض المصاحبة.

وعلى سبيل المثال، فإن الأطفال الصغار الذين لديهم مسار خفيف لـ" كوفيد"، لا تختلف فترة شفائهم بعد فيروس كورونا عن أي مرض تنفسي حاد.

قالت:"إذا أخذنا شخصا مسنّا مصابا بأمراض مصاحبة يعاني من الالتهاب الرئوي الحاد، فيمكن أن تتأخر فترة التعافي. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الالتهاب الرئوي الحاد يترك التليف الرئوي وراءه. ويمكن أن تستمر بعض المظاهر المتبقية مدى الحياة".

لكن حتى المرضى الصغار لا يستعيدون في بعض الأحوال صوابهم بسرعة. وعلى سبيل المثال، فإن الأطفال مع متلازمة الالتهاب يخضعون للمراقبة خلال 6 أشهر أو 12 شهرا وفقا لضرر أصاب قلبهم ،

وأما حالة الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية أو نوبة قلبية على خلفية فيروس كورونا فتتوقف على الذي المكان أصيب العضو فيه. ويمكن أن تستغرق فترة إعادة التأهيل في هذه الحالة أعواما. وأكدت الطبيبة أن كل شيء يعتمد أيضا على المضاعفات المحددة.

المصدر: لايف